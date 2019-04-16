Вт, 16.04.2019
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Кубок Гагарина: ЦСКА одержал вторую победу над "Авангардом"
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ФОТО: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Scanpix

В понедельник, 15 апреля, состоялся второй матч серии финала Кубка Гагарина, в котором московский ЦСКА одержал вторую подряд победу над "Авангардом". На этот раз москвичи победили со счётом 3:0.

Первые два периода команды не смогли распечатать ворота друг друга, а счёт в матче был открыт только на 54-й минуте встречи. Автором гола стал Константин Окулов.

Точку в матче поставили Михаил Григоренко и Сергей Андронов, которые принесли ЦСКА вторую уверенную победу над "Авангардом".

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