Кубок Гагарина: ЦСКА одержал вторую победу над "Авангардом"
В понедельник, 15 апреля, состоялся второй матч серии финала Кубка Гагарина, в котором московский ЦСКА одержал вторую подряд победу над "Авангардом". На этот раз москвичи победили со счётом 3:0.
Первые два периода команды не смогли распечатать ворота друг друга, а счёт в матче был открыт только на 54-й минуте встречи. Автором гола стал Константин Окулов.
Точку в матче поставили Михаил Григоренко и Сергей Андронов, которые принесли ЦСКА вторую уверенную победу над "Авангардом".