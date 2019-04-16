Умерла последняя самка вымирающего вида черепах

Самка черепахи, которой было более 90 лет, умерла в субботу в зоопарке Суджоу.

Черепаха умерла на следующие сутки после того, как сотрудники зоопарка вместе с зарубежными экспертами пытались искусственно оплодотворить самку, пишет Suzhou Daily.

Для искусственного оплодотворения эксперты использовали сперму обитающего в зоопарке Сунджоу самца, которому более ста лет.

ФОТО: EPA/Scanpix

Зоопарк годами пытался добиться того, чтобы пара черепах родила потомство естественным путем, однако попытки оказались неудачными.

Мягкопанцирные черепахи Янцзы - вид черепах, находящийся под наибольшей угрозой вымирания.

Ранее черепахи жили в реке Янцзи и других внутренних водоемах в Китае и Вьетнаме.

Однако охота и изменения в природной среде привели вид к вымиранию.

Не считая самца зоопарка Суджоу, еще два представителя этого вида живут в дикой природе во Вьетнаме.