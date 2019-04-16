Умерла последняя самка вымирающего вида черепах
В зоопарке Китая в конце прошлой недели умерла последняя известная самка гигантской мягкопанцирной черепахи Янцзы, что еще больше приблизило этот вид черепах к вымиранию, сообщает CNN.
Самка черепахи, которой было более 90 лет, умерла в субботу в зоопарке Суджоу.
Черепаха умерла на следующие сутки после того, как сотрудники зоопарка вместе с зарубежными экспертами пытались искусственно оплодотворить самку, пишет Suzhou Daily.
Для искусственного оплодотворения эксперты использовали сперму обитающего в зоопарке Сунджоу самца, которому более ста лет.
Зоопарк годами пытался добиться того, чтобы пара черепах родила потомство естественным путем, однако попытки оказались неудачными.
Мягкопанцирные черепахи Янцзы - вид черепах, находящийся под наибольшей угрозой вымирания.
Ранее черепахи жили в реке Янцзи и других внутренних водоемах в Китае и Вьетнаме.
Однако охота и изменения в природной среде привели вид к вымиранию.
Не считая самца зоопарка Суджоу, еще два представителя этого вида живут в дикой природе во Вьетнаме.
Пол этих черепах неизвестен.