Левитс согласился баллотироваться на пост президента

Ранее Левитс говорил, что согласится претендовать на этот пост только в том случае, если его кандидатуру будет поддерживать вся правящая коалиция.

"Это очень важно, что все формирующие правительство партии, которые представляют большинство избирателей, сумели договориться по этому важному вопросу и принять такое решение. Разумеется, я буду рад служить Латвии", - сказал Левитс.

Как сообщил в понедельник после совещания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш, партии правящей коалиции договорились выдвинуть на должность президента кандидатуру Левитса.

Коалиционные партии договорились об одном кандидате, и он не видит причин, по которым этот кандидат не получил бы поддержки большинства депутатов Сейма, сказал Кариньш.

Лидер партии "KPV LV" Артус Кайминьш сообщил, что партия не будет выдвигать своего кандидата в президенты страны и поддержит одного выдвинутого всей коалицией претендента, хотя отдельные депутаты ее фракции могут проголосовать по-другому.

Большинство коалиционных партий - национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, Новая консервативная партия и объединение партий "Для развития/За!" - ранее уже объявили, что поддержат кандидатуру Левитса на пост президента.

"Новое Единство" тоже решило не выдвигать своего кандидата, чтобы коалиция могла договориться об одном кандидате в президенты.

Партии парламентской оппозиции объявили, что могут выдвинуть на должность президента Латвии своего кандидата или кандидатов, но конкретных претендентов не называют.