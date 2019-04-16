Видео: Овечкин отправил в нокаут 19-летнего земляка Свечникова

33-летний Овечкин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, однако в прошедшем матче его команда потерпела разгромное поражение от "Каролина Харрикейнз" со счетом 0:5.

В розыгрыше первого круга Кубка Стэнли в Восточной конференции чемпионат НХЛ прошлого сезона "Кэпиталз" ведут в серии со счетом 2:1.

Для Овечкина эта драка стала первой с 12 декабря 2010 года, сообщает ESPN. В свою очередь 19-летний Свечников - самый молодой россиянин в НХЛ.