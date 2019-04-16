Видео: Овечкин отправил в нокаут 19-летнего земляка Свечникова

Россиянин Александр Овечкин в понедельник в матче плей-офф НХЛ подрался со своим земляком 19-летний Андреем Свечниковым. Лидер "Вашингтона" отправил оппонента в нокаут и одержал уверенную победу в этой дуэли.
33-летний Овечкин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, однако в прошедшем матче его команда потерпела разгромное поражение от "Каролина Харрикейнз" со счетом 0:5.
В розыгрыше первого круга Кубка Стэнли в Восточной конференции чемпионат НХЛ прошлого сезона "Кэпиталз" ведут в серии со счетом 2:1.
Для Овечкина эта драка стала первой с 12 декабря 2010 года, сообщает ESPN. В свою очередь 19-летний Свечников - самый молодой россиянин в НХЛ.
"Во-первых, я надеюсь, что у него все в порядке. Я не боец, он тоже. Он напрашивался на драку и я сказал - поехали", - после матча рассказал Овечкин.