"Мечты сбываются!": В Риге впервые выступили Bullet For My Valentine

В понедельник, 15 апреля в Риге впервые выступила группа Bullet For My Valentine. Русский TVNET предлагает свой взгляд на это значимое для любителей экстремальной музыки событие.
Стоит отметить, что раньше Bullet For My Valentine, когда они появились в 1998 году, всегда старались экспериментировать со своим звучанием,
и к 2003 году сменили название на нынешнее и стали записывать музыку в стиле мелодичного металкора, чем и завоевали любовь слушателей по всему миру.
Последний свой диск музыканты выпустили в 2018 году.
Атмосфера в клубе Palladium была очень жаркой. Публика, которая пришла послушать группу была в возрасте от 20 до 35 лет, хотя можно было встретить людей старше.
Большинство было знакомо между собой, а для многих это был долгожданный концерт группы детства и юношества.
Каждая песня Bullet For My Valentine встречалась громкими овациями и одобрительными криками, так же все песни публика знала наизусть.
Группа начала свое выступление с песни 2016 года Don’t need you и публика сразу же подхватила слова.
Все, что происходило на сцене, благодарная публика встречала громкими криками одобрения и аплодисментами, и обращение вокалиста к фанатам, и соло барабанщика.
В один момент показалось, что группа закончила выступление, но толпа продолжала скандировать "Bullet, bullet" и музыканты вышли на бис.
В конце выступления прозвучала, пожалуй, одна из самых известных песен – Tears don’t fall, которую публика начала петь сама, вокалист вступил позже.
На этой композиции зрители стали доставать телефоны и начали снимать.
Можно сказать, что для многих этот концерт был исполнением давнего желания, так как группа посетила Ригу в первый раз.
Благодарные слушатели не хотели отпускать музыкантов, концерт пролетел на одном дыхании.
Галерея: Концерт Bullet For My Valentine в Риге