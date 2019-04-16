"Мечты сбываются!": В Риге впервые выступили Bullet For My Valentine

Стоит отметить, что раньше Bullet For My Valentine, когда они появились в 1998 году, всегда старались экспериментировать со своим звучанием,

и к 2003 году сменили название на нынешнее и стали записывать музыку в стиле мелодичного металкора, чем и завоевали любовь слушателей по всему миру.

Последний свой диск музыканты выпустили в 2018 году.

Атмосфера в клубе Palladium была очень жаркой. Публика, которая пришла послушать группу была в возрасте от 20 до 35 лет, хотя можно было встретить людей старше.

Большинство было знакомо между собой, а для многих это был долгожданный концерт группы детства и юношества.

Каждая песня Bullet For My Valentine встречалась громкими овациями и одобрительными криками, так же все песни публика знала наизусть.

Группа начала свое выступление с песни 2016 года Don’t need you и публика сразу же подхватила слова.

Все, что происходило на сцене, благодарная публика встречала громкими криками одобрения и аплодисментами, и обращение вокалиста к фанатам, и соло барабанщика.

В один момент показалось, что группа закончила выступление, но толпа продолжала скандировать "Bullet, bullet" и музыканты вышли на бис.

В конце выступления прозвучала, пожалуй, одна из самых известных песен – Tears don’t fall, которую публика начала петь сама, вокалист вступил позже.

На этой композиции зрители стали доставать телефоны и начали снимать.

Можно сказать, что для многих этот концерт был исполнением давнего желания, так как группа посетила Ригу в первый раз.

Благодарные слушатели не хотели отпускать музыкантов, концерт пролетел на одном дыхании.