Оборот Latvijas pasts вырос до примерно 85 млн евро

Он отметил, что почта уже несколько лет работает с прибылью. В 2018 году оборот был на 10 млн больше, чем годом ранее, в том числе оборот от транзитных услуг составил примерно 20 млн евро.

Опубликованный на сайте "Latvijas pasts" финансовый отчет свидетельствует, что оперативная прибыль предприятия в 2018 году выросла на 1% и составила 1,708 млн евро, включая компенсацию за доставку подписной прессы. Оперативная прибыль почты в прошлом году была на 69% выше плана.

Общие поступления "Latvijas pasts" в прошлом году составили 90,5 млн евро, что на 18% больше, чем в 2017 году, но на 1,1% меньше плана.