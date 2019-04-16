Объем разрушений в соборе Парижской Богоматери до сих пор не установлен

Видео: Пожар в соборе Парижской Богоматери, день второй

Следующий шаг - установить размер причиненного зданию ущерба, заявил BFM TV госсекретарь министерства Лоран Нуньес.

Архитекторы и эксперты примут решение о том, как пожарным действовать дальше и стабилен ли собор, добавил он.

Видео: Пожар в соборе Парижской Богоматери вблизи

Утром во вторник на месте событий находились 100 пожарных.

Галерея: Собор Парижской Богоматери наутро после пожара

Напомним, возгорание в соборе Парижской Богоматери возникло примерно в 18:50 в понедельник.

В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли.

По предварительным данным, к пожару, по всей видимости, привели проводившиеся на верхних уровнях собора ремонтные работы.

Полиция сообщила, что люди в пожаре не погибли