Вт, 16.04.2019
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Объем разрушений в соборе Парижской Богоматери до сих пор не установлен

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Пожар, который в понедельник произошел в соборе Парижской Богоматери, контролируется, во вторник сообщило Министерство внутренних дел Франции.

Видео: Пожар в соборе Парижской Богоматери, день второй 

Следующий шаг - установить размер причиненного зданию ущерба, заявил BFM TV госсекретарь министерства Лоран Нуньес.

Архитекторы и эксперты примут решение о том, как пожарным действовать дальше и стабилен ли собор, добавил он.

Видео: Пожар в соборе Парижской Богоматери вблизи

Утром во вторник на месте событий находились 100 пожарных.

Галерея: Собор Парижской Богоматери наутро после пожара

Напомним, возгорание в соборе Парижской Богоматери возникло примерно в 18:50 в понедельник. 

В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. 

По предварительным данным, к пожару, по всей видимости, привели проводившиеся на верхних уровнях собора ремонтные работы.

Полиция сообщила, что люди в пожаре не погибли

Галерея: Пожар в соборе Парижской Богоматери

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