Видео: Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен полностью

Видео: Пожар в соборе Парижской Богоматери, день второй

Пожарным удалось спасти 850-летнюю каменную основную структуру постройки, однако пламя уничтожило крышу и другие части собора.

Во время тушения пострадали двое полицейских и один пожарный.

Видео: Пожар в соборе Парижской Богоматери вблизи

Мэр Парижа Анна Идальго сообщила об идее организовать конференцию доноров, чтобы собрать средства на восстановление собора.