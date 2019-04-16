Вт, 16.04.2019
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Видео: Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен полностью

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ФОТО: AFP/SCANPIX

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен полностью, сообщил во вторник представитель пожарной бригады столицы Франции, пишет DPA.

Видео: Пожар в соборе Парижской Богоматери, день второй 

Пожарным удалось спасти 850-летнюю каменную основную структуру постройки, однако пламя уничтожило крышу и другие части собора.

Во время тушения пострадали двое полицейских и один пожарный.

Видео: Пожар в соборе Парижской Богоматери вблизи

Мэр Парижа Анна Идальго сообщила об идее организовать конференцию доноров, чтобы собрать средства на восстановление собора.

С призывом ко всем странам ЕС оказать помощь в восстановлении уничтоженного символа столицы Франции обратился и президент Европейского Совета Дональд Туск.

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