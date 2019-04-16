Видео: Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен полностью

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен полностью, сообщил во вторник представитель пожарной бригады столицы Франции, пишет DPA.
Видео: Пожар в соборе Парижской Богоматери, день второй
Пожарным удалось спасти 850-летнюю каменную основную структуру постройки, однако пламя уничтожило крышу и другие части собора.
Во время тушения пострадали двое полицейских и один пожарный.
Видео: Пожар в соборе Парижской Богоматери вблизи
Мэр Парижа Анна Идальго сообщила об идее организовать конференцию доноров, чтобы собрать средства на восстановление собора.
С призывом ко всем странам ЕС оказать помощь в восстановлении уничтоженного символа столицы Франции обратился и президент Европейского Совета Дональд Туск.