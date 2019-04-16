Вт, 16.04.2019
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Госсекретарь VARAM Муциньш ушел с должности

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Ринальд Муциньш

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Госсекретарь Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) Ринальд Муциньш решил уйти с занимаемой должности, подтвердила агентству LETA представитель министерства Агнесе Варпиня.

Сам он сказал агентству LETA, что принял такое решение, потому что отработал в госуправлении 23 года и чувствует, что пришло время для перемен. Муциньш не комментирует, будет ли он далее в государственном секторе или в другом месте.

Следующий госсекретарь может быть назначен путем открытого конкурса или выбран среди работников министерства.

Муциньш был госсекретарем VARAM с февраля 2016 года. С 2010 по 2014 год он был советником, а затем госсекретарем Министерства здравоохранения. В госуправлении Муциньш работал с 1995 года.

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