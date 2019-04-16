Госсекретарь VARAM Муциньш ушел с должности

Госсекретарь Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) Ринальд Муциньш решил уйти с занимаемой должности, подтвердила агентству LETA представитель министерства Агнесе Варпиня.
Сам он сказал агентству LETA, что принял такое решение, потому что отработал в госуправлении 23 года и чувствует, что пришло время для перемен. Муциньш не комментирует, будет ли он далее в государственном секторе или в другом месте.
Следующий госсекретарь может быть назначен путем открытого конкурса или выбран среди работников министерства.
Муциньш был госсекретарем VARAM с февраля 2016 года. С 2010 по 2014 год он был советником, а затем госсекретарем Министерства здравоохранения. В госуправлении Муциньш работал с 1995 года.