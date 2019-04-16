Не сегодня! СМИ определили дату родов Меган Маркл
Многочисленные поклонники принца Гарри и Меган Маркл по всему миру до сих пор не могут отойти от недавней новости о том, что королевская пара некоторое время намерена держать в тайне появление на свет своего первенца. Кое-кто даже предположил, что ребенок уже появился на свет. И вот на днях СМИ выдвинули свое предположение о дате родов герцогини.
Мир замер в ожидании грядущего счастливого события в королевской семье Великобритании - до рождения первого ребенка герцога и герцогини Сассекских, по прогнозам, остаются считанные дни. И пока общественность делает ставки на его пол и имя, а некоторые даже уверены, что Меган уже родила,
СМИ придерживаются официальной версии, согласно которой первенец принца Гарри и Меган Маркл должен появиться в конце апреля или начале мая. Так, журнал People предположил, что он родится до 7 мая.
Такая версия была выдвинута на основании графика принца Чарльза и его супруги Камиллы Паркер Боулз. Ожидается, что будущие бабушка и дедушка останутся в Великобритании до рождения внука (или внучки, что, как выяснилось, более вероятно). А затем, 7 мая, они отправятся в Германию, о чем объявили в минувший понедельник, 15 апреля.