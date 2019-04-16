Не сегодня! СМИ определили дату родов Меган Маркл

Многочисленные поклонники принца Гарри и Меган Маркл по всему миру до сих пор не могут отойти от недавней новости о том, что королевская пара некоторое время намерена держать в тайне появление на свет своего первенца. Кое-кто даже предположил, что ребенок уже появился на свет. И вот на днях СМИ выдвинули свое предположение о дате родов герцогини.