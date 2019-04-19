Пт, 19.04.2019
Примерно в 10 лет мне папа подарил боксёрские перчатки, но в это время я играл в баскетбол, и у меня даже не было мыслей, чтобы стать боксёром. Каспар Камбала

С днём рождения, Мария Шарапова!
Instagram недели

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Мария Шарапова

ФОТО: instagram.com/mariasharapova

На этой неделе в рубрике "Instagram недели" оказалась спортсменка, которая не нуждается в представлении - это российская теннисистка Мария Шарапова. Повод предельно прост - сегодня, 19 апреля, одной из самых популярных россиянок в мире исполняется 32 года. С днём рождения, Маша!

Шарапова является экс-первой ракеткой мира и одной из десяти женщин в истории тенниса, кто обладает "карьерным шлемом" (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Успехи на корте позволили ей стать одной из самых высокооплачиваемых спортсменок в мире.

В данный момент Мария занимает 28-е место в мировом рейтинге, опережая на одну строчку латвийскую теннисистку Алёну Остапенко.

Такое соседство в рейтинге достаточно символично, ведь последние спортивные успехи обеих тенниситок оставляют желать лучшего. Девушки чаще держат в руках рекламную продукцию, чем кубки и награды, но мы всё равно болеем за них, поддерживаем и верим, что победы ещё будут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#behindthescenes #netaporter #shoot #fashion #fall

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BTS 📸 @hairbyadir

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Royalty treatment by @karayoshimotobua and @hairbyadir before the #CFDA presentation #Vogue

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International Esquire Cover shot in February #Bulgaria #Fashion

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😉#TheEdit

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MY MISSION OFF THE COURT IS TO EMPOWER A NEW GENERATION OF FEMALE ENTREPRENEURS.

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Behind the scenes from this months Self cover #fashion #venicebeach #beach

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Esquire Inside the Issue #Fashion #Photography #BulgariaEdition

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"If you're a bird, I'm a bird"

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Shades of pink. Stanford Round 1 👊🏻

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