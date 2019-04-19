С днём рождения, Мария Шарапова!
На этой неделе в рубрике "Instagram недели" оказалась спортсменка, которая не нуждается в представлении - это российская теннисистка Мария Шарапова. Повод предельно прост - сегодня, 19 апреля, одной из самых популярных россиянок в мире исполняется 32 года. С днём рождения, Маша!
Шарапова является экс-первой ракеткой мира и одной из десяти женщин в истории тенниса, кто обладает "карьерным шлемом" (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Успехи на корте позволили ей стать одной из самых высокооплачиваемых спортсменок в мире.
В данный момент Мария занимает 28-е место в мировом рейтинге, опережая на одну строчку латвийскую теннисистку Алёну Остапенко.
Такое соседство в рейтинге достаточно символично, ведь последние спортивные успехи обеих тенниситок оставляют желать лучшего. Девушки чаще держат в руках рекламную продукцию, чем кубки и награды, но мы всё равно болеем за них, поддерживаем и верим, что победы ещё будут.
Thank you @voguemagazine and Jonathan Van Meter for covering my journey in the past 12 months. And to @annieleibovitz_ for this strong image. I must admit when I arrived at the shoot and saw a small rack of tiny boat suits, I was like woaaah...glad I had those fries last night! 😳I'm proud of the way I have challenged my body and my mind this past year and this image captures so much of that feeling. Story in bio.