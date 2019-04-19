С днём рождения, Мария Шарапова!

Шарапова является экс-первой ракеткой мира и одной из десяти женщин в истории тенниса, кто обладает "карьерным шлемом" (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Успехи на корте позволили ей стать одной из самых высокооплачиваемых спортсменок в мире.

Такое соседство в рейтинге достаточно символично, ведь последние спортивные успехи обеих тенниситок оставляют желать лучшего. Девушки чаще держат в руках рекламную продукцию, чем кубки и награды, но мы всё равно болеем за них, поддерживаем и верим, что победы ещё будут.