Социальные партнеры поддержали план работы правительства

ЛССП предложил пока не выдвигать план на утверждение, а сначала обсудить проблемные вопросы, связанные с оплатой труда учителей и ситуацией в медицине.

Руководитель ЛССП Эгил Балдзенс на заседании подчеркнул, что в плане действий правительства есть хорошие моменты, но профсоюзы не удовлетворены решением вопроса об оплате труда учителей - в плане говорится, что оно будет обеспечено с 2020, а не с 2019 года.

В ходе обсуждения выяснилось, что это техническая ошибка, и повышение зарплат учителей будет обеспечено с сентября 2019 года.

Руководитель профсоюза медработников Валдис Керис похвалил план работы правительства за то, что в нем предусмотрено улучшение ситуации в стране, но заявил, что должны быть предусмотрены гарантии того, что работникам неотложной помощи обеспечиваются гарантированные государством услуги здравоохранения.

Президент Латвийской конфедерации работодателей Виталий Гаврилов говорил о необходимости содействовать конкурентоспособности и инновациям, добавив, что очень важным вопросом является доступность рабочей силы.

Член правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в плане не хватает задач, связанных со сферой благосостояния. По ее словам, палата представила Министерству благосостояния свои предложения, но они не были приняты во внимание.