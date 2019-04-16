Социальные партнеры поддержали план работы правительства

Во вторник Национальный трехсторонний совет по сотрудничеству после долгих дискуссий и возражений со стороны Латвийского союза свободных профсоюзов (ЛССП) поддержал план действий правительства Кришьяниса Кариньша.
ЛССП предложил пока не выдвигать план на утверждение, а сначала обсудить проблемные вопросы, связанные с оплатой труда учителей и ситуацией в медицине.
Руководитель ЛССП Эгил Балдзенс на заседании подчеркнул, что в плане действий правительства есть хорошие моменты, но профсоюзы не удовлетворены решением вопроса об оплате труда учителей - в плане говорится, что оно будет обеспечено с 2020, а не с 2019 года.
В ходе обсуждения выяснилось, что это техническая ошибка, и повышение зарплат учителей будет обеспечено с сентября 2019 года.
Руководитель профсоюза медработников Валдис Керис похвалил план работы правительства за то, что в нем предусмотрено улучшение ситуации в стране, но заявил, что должны быть предусмотрены гарантии того, что работникам неотложной помощи обеспечиваются гарантированные государством услуги здравоохранения.
Президент Латвийской конфедерации работодателей Виталий Гаврилов говорил о необходимости содействовать конкурентоспособности и инновациям, добавив, что очень важным вопросом является доступность рабочей силы.
Член правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в плане не хватает задач, связанных со сферой благосостояния. По ее словам, палата представила Министерству благосостояния свои предложения, но они не были приняты во внимание.
Кариньш со своей стороны заявил, что непродуктивно анализировать каждый пункт плана и пытаться его изменить, а по отдельным вопросам социальные партнеры могут говорить с отраслевыми министерствами. Он не исключил, что со временем в план могут быть внесены уточнения.