ГПСС локализовала масштабный пожар на улице Шампетера

На месте пожара горело здание площадью 1000 кв.м., груды материала на площади 160 кв.м. и два хозяйственных здания, каждое площадью 5 кв.м.

Были эвакуированы люди.

Спустя час после начала интенсивных работ пожарным удалось ограничить пламя и локализовать пожар.