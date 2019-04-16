Ср, 17.04.2019
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ГПСС локализовала масштабный пожар на улице Шампетера

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ФОТО: Aculiecinieks

Днем во вторник, 16 апреля, в 14:00 Пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Шампетера в Ригу, где горело одноэтажное здание, а пламя распространялось на близлежащие здания.

На месте пожара горело здание площадью 1000 кв.м., груды материала на площади 160 кв.м. и два хозяйственных здания, каждое площадью 5 кв.м.

Были эвакуированы люди. 

Спустя час после начала интенсивных работ пожарным удалось ограничить пламя и локализовать пожар. 

Работы по тушению вели 26 пожарных. Один из них пострадал и был передан медикам. После осмотра он смог продолжить работу. 

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