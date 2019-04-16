Вт, 16.04.2019
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Левитс получит на выборах президента Латвии по крайней мере 55 голосов
Если депутаты сдержат обещания

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Эгил Левитс

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Если депутаты Сейма проголосуют так, как обещают, судья Суда ЕС Эгил Левитс на выборах президента Латвии может получить по крайней мере 55 голосов депутатов.

Для избрания президента необходима поддержка 51 депутата.

Поддержку кандидатуре Левитса выразили национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, Новая консервативная партия, объединение "Для развития/За!", у которых вместе 41 голос.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш выразил уверенность, что и "Новое Единство" примет решение голосовать за Левитса. У этой партии в Сейме восемь мандатов.

Из партии KPV LV пока что поддержку кандидатуре Левитса выразили Артус Кайминьш, Рамона Петравича, Алдис Блумбергс, Янис Витенбергс, Айвар Гейданс, Ивар Пуга. Если голосовать за Левитса решит и депутат KPV LV Янина Курсите, его кандидатура наберет 56 голосов.

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