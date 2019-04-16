В Риге из семьи изъяты дети, которые из-за побоев боялись возвращаться домой из школы

Полиция прибыла по месту ее проживания, где встретила агрессивно настроенную женщину 1984 года рождения, с ней рядом находились трое детей от 3 до 7 лет.

Как оказалось, еще двое, более старшего возраста, боятся возвращаться домой и после школы регулярно проводят время в дневном центре.

Позже домой пришел отец детей 1978 года рождения, который также находился в состоянии опьянения. Оба ранее не попадали в поле зрения полиции.

Полиция констатировала, что за детьми не было должного ухода, кроме того, были видны следы применения физической сил по отношениюк детям. Было принято решение изъять несовершеннолетних и доставить в кризисный центр.

Начат уголовный процесс.

Кроме того, полиция получила вызов на Тейку, где представители одной из школ сообщили, что 11-летний ученик пострадал от насилия в семье. Полиция выяснила, что мать 1966 года рождения била своего сына. Мальчик также доставлен в кризисный центр.

Против женщины начато административное делопроизводство за физическое и эмоциональное насилие над ребенком, стражи порядка устанавливают обстоятельства.

Проинформированы Рижская социальная служба и Сиротский суд.