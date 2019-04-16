Фото: Сборная Латвии по хоккею презентовала новую форму

В мероприятии приняли участие хоккеисты сборной, президент Латвийской хоккейной федерации (ЛХФ) Айгар Калвитис и руководитель Akropole Каспар Бейтиньш.

Руководитель по связям с общественностью ЛХФ Эдгар Гаросс рассказал порталу TVNET, что новый дизайн формы предусмотрен на ближайшие 4 года.

Автор дизайна новой формы Гаральд Апинис, который ранее уже работал при создании хоккейной формы для команд.

В данный момент сборная Латвии готовится к предстоящему чемпионату мира, который с 10 по 26 мая пройдёт в Словакии

19 и 21 апреля у сборной предусмотрены два выездных проверочных матча против Франции. 24 и 25 апреля в "Арене Рига" пройдут два товарищеских матча против команды России. Затем сборная Латвии отправится в Швейцарию, где 3 и 4 мая проведёт две игры.