Фото: Сборная Латвии по хоккею презентовала новую форму

Во вторник, 16 апреля, сборная Латвии по хоккею в ТЦ Akropole презентовала новую форму, в которой хоккеисты проведут товарищеские игры перед чемпионатом мира.
В мероприятии приняли участие хоккеисты сборной, президент Латвийской хоккейной федерации (ЛХФ) Айгар Калвитис и руководитель Akropole Каспар Бейтиньш.
Руководитель по связям с общественностью ЛХФ Эдгар Гаросс рассказал порталу TVNET, что новый дизайн формы предусмотрен на ближайшие 4 года.
Автор дизайна новой формы Гаральд Апинис, который ранее уже работал при создании хоккейной формы для команд.
В данный момент сборная Латвии готовится к предстоящему чемпионату мира, который с 10 по 26 мая пройдёт в Словакии
19 и 21 апреля у сборной предусмотрены два выездных проверочных матча против Франции. 24 и 25 апреля в "Арене Рига" пройдут два товарищеских матча против команды России. Затем сборная Латвии отправится в Швейцарию, где 3 и 4 мая проведёт две игры.
Первый матч на чемпионате мира сборная Латвии проведёт 11 мая против Австрии. Затем нам предстоят матчи против Швейцарии, Италии, Чехии, России, Норвегии и Швеции.