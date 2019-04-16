Вт, 16.04.2019
У меня нет ощущения, что Дудь так уж моложе меня. Делает он вполне себе олдскульный продукт, по форме. От того, что там сидит Face и кроет всех матом, не от этого рождается cовременность. Леонид Парфенов

Фото: Сборная Латвии по хоккею презентовала новую форму

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник, 16 апреля, сборная Латвии по хоккею в ТЦ Akropole презентовала новую форму, в которой хоккеисты проведут товарищеские игры перед чемпионатом мира.

В мероприятии приняли участие хоккеисты сборной, президент Латвийской хоккейной федерации (ЛХФ) Айгар Калвитис и руководитель Akropole Каспар Бейтиньш.

Руководитель по связям с общественностью ЛХФ Эдгар Гаросс рассказал порталу TVNET, что новый дизайн формы предусмотрен на ближайшие 4 года.

Автор дизайна новой формы Гаральд Апинис, который ранее уже работал при создании хоккейной формы для команд.

В данный момент сборная Латвии готовится к предстоящему чемпионату мира, который с 10 по 26 мая пройдёт в Словакии

19 и 21 апреля у сборной предусмотрены два выездных проверочных матча против Франции. 24 и 25 апреля в "Арене Рига" пройдут два товарищеских матча против команды России. Затем сборная Латвии отправится в Швейцарию, где 3 и 4 мая проведёт две игры.

Первый матч на чемпионате мира сборная Латвии проведёт 11 мая против Австрии. Затем нам предстоят матчи против Швейцарии, Италии, Чехии, России, Норвегии и Швеции.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ