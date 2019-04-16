ГБКС: эксплуатацию Деглавского моста надо приостановить

Стройинспектор ГБКС выявил повреждения несущих конструкций путепровода. Их устранение в полном объеме не предусмотрено решениями разработанного строительного проекта, поэтому ГБКС приостановило строительные работы.

О возникшей ситуации ГБКС проинформировало департамент сообщения Рижской думы и Рижское городское стройуправление.

Как сообщалось, при ремонте опор путепровода на ул. Деглава на прошлой неделе были обнаружены ранее не предвиденные дефекты, поэтому строительные работы приостановлены.

Устранение этих дефектов проект реконструкции моста не предусматривал. Работы приостановлены до внесения изменений в проект.

Департамент сообщения Рижской думы закажет независимую экспертизу всех несущих конструкций моста, а пока на мосту введен запрет на движение транспортных средств массой более 30 тонн.

Ремонтные работы на Деглавском мосту за 4,27 млн евро выполняет литовское предприятие "Kauno tiltai".