В среду хоронят убитую Синдию. Мама не может выдержать и меняет место проживания

Сейчас семья получает помощь от Приекульского самоуправления. Портал узнал, что работники Соцслужбы регулярно общаются с семьей. Мать Синдии не скрывает, что после случившегося находится на прежнем месте проживания невозможно, очень тяжело психологически.

Она рассказала, что в ночь на 10 апреля, когда дочь не вернулась домой, она заставила своего спутника, отчима девушки пойти в гараж. "Интуиция подсказывала, что-то не так. Пошли в гараж. Машина, которую на следующий день полиция арестовала, стояла в ту ночь в гараже. Но там не было покрывала, которое всегда лежало и сломан багажник. Он сказал, что повредил его, когда парковался задним ходом в гараже...", - вспоминает женщина

А на следующий день, по словам супруга, он отправлялся в рижский аэропорт, чтобы улететь на работу в Швецию. То, что мужчина не попал в самолет, стало ясно на следующий день. Женщина узнала, что он даже до Риги не доехал. "Полицейские мне сказали, что его, выпившего, задержали в Скурнде. Два дня он там был. Звонил своему брату и жаловался, что его захватили в плен...", - вспоминает она.

Госполиция однако не подтвердила, но и не опровергла слова женщины. Как отмечают ее представители, расследование продолжается и в его интересах, подробная информация не предоставляется. Результаты экспертизы еще не получены.

Городское самоуправление маме и младшему брату оказывает психологическую помощь, также выделены средства на похороны Синдии. Сейчас решается вопрос о смене места проживания близких убитой.

По словам мамы, уже найдена квартира в доме в центре Приекуле, куда она со своим сыном переедет в ближайшее время.

Как мы уже сообщали, утром 12 апреля стало известно, что найдено тело 20-летней Синдии Роне, пропавшей при неизвестных обстоятельствах в Приекуле.

В последний раз молодую девушку видели 9 апреля около полудня. Она отправилась в магазин к своей матери, а позднее ушла с отчимом, после чего буквально исчезла.

Жители рассказывают, что ничего не свидетельствовало о том, что мужчина может быть опасен. Даже для соседей, которые каждый день видели семью, произошедшее стало шоком.

Если правоохранительные органы в ходе дальнейшего расследования получат подтверждение подозрений, то это будет уже второе убийство на совести 32-летнего мужчины.

Информация портала liepājniekiem.lv свидетельствует о том, что задержанный ранее уже был судим. В 2006 году в Эмбутской волости он совершил убийство, за что семь лет провёл за решеткой.