Дебатам быть! Штабы Зеленского и Порошенко подписали соглашение о дискуссии

Как сообщают украинские СМИ, Об этом на брифинге рассказал представитель штаба Порошенко Олег Медведев,

Соглашение было подписано утром 16 апреля, оно предполагает аренду стадиона для дебатов на вечер 19 апреля.

Сейчас разрабатывается регламент мероприятия, так как в настоящее время рассматриваются две концепции — дебаты-шоу и политические дебаты. Действующий президент настроен на «содержательную долгую дискуссию, а не феерическое шоу», добавил представитель штаба.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. Во второй тур, который назначен на 21 апреля, прошли Зеленский, набрав 30,24% голосов, и действующий президент Порошенко с 15,95%.

В воскресенье, 14 апреля, действующий президент Украины Петр Порошенко прибыл на стадион "Олимпийский" в Киеве, чтобы принять участие в дебатах с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским.

Зеленский же ранее заявил, что не поедет на дебаты 14 апреля, так как располагает информацией о том, что на стадионе готовится провокация против него.

Порошенко, прибыв на стадион, заявил, что готов подождать Зеленского 45 минут.