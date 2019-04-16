Киев обратился в международный трибунал, чтобы вынудить РФ освободить украинских моряков

Об этом во вторник сообщил президент Украины Петр Порошенко. Разбирательство может привести к тому, что Москве придется признать свое участие в военных действиях против Украины.

"Сегодня по моему поручению МИД дополнительно обращается к Международному трибуналу по морскому праву с запросом для принятия принудительных мер к российской стороне для освобождения украинских моряков", - написал он на страничке в Facebook.

По словам Порошенко, Киев рассчитывает, что "уже через считанные недели трибунал обяжет Россию освободить наших моряков и украинские корабли, а ее действия будут признаны неправомерными".

"Как бы ни хвастался агрессор, его действия уже надежно скованы принятыми нами мерами - это и дипломатическое давление, это и запуск процедур ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека), и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", - заключил украинский президент.

По данным издания "Европейская правда", Украина инициировала два процесса: "В большем иске, для которого будет создан арбитраж, Украина будет требовать от РФ финансовую компенсацию за арест военных кораблей, а еще до начала арбитражного разбирательства Украина будет просить суд принять быстрое решение о временных мерах".

В МИД Украины изданию сообщили, что российская сторона уже уведомлена об иске и приглашена для участия в консультациях по арбитражу в будущий вторник, 23 апреля.

"В пределах двух недель состоятся слушания и в течение еще двух недель после этого выносится решение", - говорит Елена Зеркаль, заместитель главы МИД Украины. Она ведет это дело с украинской стороны.

Как отмечает "Европейская правда", это беспрецедентная скорость для международных судов. Например, в суд ООН в Гааге, где Украина доказывает нарушение Россией прав меньшинств в Крыму, а также поддержку ею террористов на Донбассе, Киев подал документы в январе 2017 года, а решение о приемлемости иска и о временных мерах появилось в апреле - и этот срок считали очень коротким (рассмотрение этого дела по существу продолжается до сих пор, только летом этого года в суде состоятся слушания по делу).

Ожидания МИД Украины выглядят вполне реальными. В практике ITLOS шесть лет назад было похожее дело - Нидерланды судились с Россией после того, как российский спецназ захватил судно Arctic Sunrise с активистами GreenPeace, проводившими акцию протеста в Баренцевом море. ITLOS получил иск от Нидерландов, под флагом которых шел захваченный корабль, 21 октября 2013 года, а уже 22 ноября вынес первое решение, постановив, что активистов и корабль нужно освободить.

По версии РФ, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" незаконно пересекли российскую границу при следовании из Черного в Азовское море. В результате пограничники применили оружие и задержали суда. Ранения получили сотрудник СБУ Василий Сорока, а также члены экипажей украинских кораблей Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

Все 24 украинских моряка арестованы до 25 января 2019 года и являются подозреваемыми в уголовном деле, возбужденном ФСБ по ч. 3 ст. 322 ("Незаконное пересечение государственной границы России") УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы.