Сжигание прошлогодней травы: почему эту "традицию" не останавливают ни высокие штрафы, ни многочисленные жертвы

Весна выдалась жаркой – зарегистрировано уже 1634 пожаров вызванных сжиганием сухой травы. В Государственном ожоговом центре в тяжелом состоянии находится пострадавший мужчина; у 16-летней девочки обгорело лицо. Неосторожное сжигание сухой травы уже унесло жизнь одного человека. Обожженные лица, ноги и руки, невыносимая боль, длительное лечение, пересадка кожи, инвалидность ... или смерть. Погибают животные, насекомые, деревья, растения, бесчисленное количество пострадавших зданий. Почему наша "традиция" сжигания прошлогодней травы такая стойкая?

Пожилая женщина сидела у пыльного окна и смотрела в даль. Старые деревянные дома на улице Валмиерас прижимались друг к другу, не оставляя щелей для травы или цветочной клумбы.

Женщина теребила пальцами поношенный халат и пила дешевый кофе с молоком, когда в дали, там, через железные пути, заметила поле с выжженной на солнце травой.

Она накинула плащ на плечи, положила в карман коробок спичек, открыла скрипучую дверь и пересекла рельсы. Чирк! Женщина поднесла спичку к пожелтевшим стеблям, которые вспыхнули так быстро, будто всю жизнь ждали именно этого момента. Она стояла и смотрела, как огонь превращает землю в чернь и копоть. Мимо проезжавший поезд сотряс застоявшийся воздух, взбудоражил ветер, и вот пламя уже окружило женщину, набросившись на ее плащ и халат под ним. В больнице она умерла от ожогов. Это произошло почти десять лет назад.

"Мой дед жег, отец жег, я тоже буду жечь"

"Человек, который думает, что сможет контролировать огонь, потрясающе наивен", говорит руководитель Государственного ожогового центра Сергей Смирнов. Каждый год сюда попадает много людей с тяжелыми ожогами. Всех их ждет мучительное и долгое лечение.

Последствия остаются обязательно - как физические, так и психологические.

Несмотря на большие штрафы и санкции, которые грозят владельцу земли за плохой уход, претендующих на прямые платежи ЕС, безумие вокруг сжигания прошлогодней травы продолжается каждую весну. Специалисты Государственной пожарно- спасательной службы (VUGDV) говорят, что чаще всего случаи поджога не случайны - это деятельность рук именно человека.

ФОТО: Sputnik/Scanpix

В 2018 году зарегистрировано 2152 пожаров, вызванных сжиганием сухой травы, в которых пострадали 6 человек; в 2017 году прошлогодняя трава горела 2296 раз, и пострадал один человек. Особенно жарким был 2014 год, когда старая трава горела 4187 раз, в результате чего пострадали шесть человек, а двое погибли. Более того, в пожаре сгорели 88 зданий.

"Есть три категории – те, кому не удается выбраться из огня и они сгорают на месте, те, кто своевременно обращаются за помощью и лечатся амбулаторно, и третьи - тяжелые пациенты, которые попадают к нам", рассказывает руководитель Государственного ожогового центра. Поскольку штраф за поджог старой травы высокий, все жертвы утверждают, что они просто проходили мимо, заметили пожар и начали его тушить.

"Пока человек находится в шоковом состоянии, он честно признается, что жег траву, а позже,хорошенько подумав, в больнице, начинает врать, что просто тушил пожар".

В этом нет ничего удивительного, ведь кодекс административного нарушения подразумевает, что физическому лицу за сжигание прошлогодней травы грозит штраф размером до 700 евро, а юридическому до 2900 евро.

Поймать поджигателя "за руку" удается редко, поэтому каждый год под административную ответственность попадает всего несколько десятков правонарушителей. В 2017 году таких было 57, в 2018 году - 33, а в 2019 году – 24.

За непокос, чтобы избежать образования куч со старой травой, а также за отсутствие должного ухода за землей в 2017 году было составлено 595 административных протоколов, в 2018 году - 827, в 2019 году – 148. К уголовной ответственности привлекали лишь в случае, если в процессе сжигания прошлогодней травы пострадали здания, причинен крупный ущерб или погиб человек.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Врачи отмечают, что чаще всего с травмами полученными от пожаров в больницу попадают люди преклонного возраста. Во-первых, потому, что им сложнее выбраться из огня, чем молодым. Во-вторых, именно возрастные люди чаще всего жгут прошлогоднюю траву, со словами:

"Мой дед жег, отец жег, я тоже буду жечь".

Когда, после смены направления ветра, человек оказывается окруженный пламенем, он вдыхает дым, начинается паника и он получает ожоги. Это в лучшем случае.

Сергей Смирнов отмечает, что в случае, если обгоревшая одежда прилипла к телу, не стоит пытаться ее оторвать. "Я призываю не трогать обгоревших людей, как только человек будет доставлен в стационар, в первую очередь ему введут обезболивающее".

Он помнит несколько случаев, когда приходилось вместе с кожей снимать прилипшие к телу обожженные резиновые сапоги.

В дыму человек теряет ориентацию, впадает в шок, потом от боли теряет сознание, падает и пламя съедает его тело.

У ожогов есть такая особенность: чем больше болит, тем поверхностнее ожог. Если нервные окончания в огне умерли, человек больше не чувствует боли.

"Черная нога не болит, хоть и ожог серьезнейший - третья стадия.

Иногда люди приходят только на третий день, когда из ран начинают сочиться выделения и поднимается высокая температура", говорит врач, отмечая: чем раньше жертва будет доставлена в больницу, тем выше вероятность ее выздоровления. Пациента с тяжелыми ожогами ждет длительное лечение, пересадка кожи, реабилитация.

ФОТО: TASS/Scanpix

Пламя не жалеет никого

В день интервью в реанимации Государственного ожогового центра врачи бились за жизнь мужчины, который получил глубокие ожоги в пожаре недалеко от Елгавы. У него обгорели обе ноги, пока он спал под действием снотворных. У мужчины на лице маска, так как он не может самостоятельно дышать и говорить. В этот момент он постепенно начинает приходить в себя.

Врачу известна перспектива будущего пациента – придется лечиться много месяцев, а потом заново учиться ходить.

Доктор считает, что информационные компании в средствах массовой информации играют важную роль, так как число жертв в пожарах за последние годы сократилось.

Нередко в пожарах, вызванных сжиганием прошлогодней травы, погибают в состоянии алкогольного опьянения. Сергей Смирнов вспоминает странный случай: в теплый, солнечный весенний денек мужчина сел в поле, на сухую траву, открыл бутылку водки, которую взял с собой, выпил ее и там же уснул. К счастью, случайный прохожий заметил горящую траву и спящего в ней мужчину. Его успели доставить в больницу.

Оказалось, траву никто не поджигал. Она загорелась от стеклянной бутылки, которая отражала солнечные лучи.

"Да, были случаи когда приходилось ампутировать и руки, и ноги. Обычно таких людей находят без сознания и привозят к нам.

Эти кадры из кино, когда из горящего танка или машины выбегают люди, полностью покрытые огнем - правда.

"Пока что этот год ничем не отличается от предыдущих", говорит оперативный дежурный Отдела оперативного управления VUGD Агрис Шуманис. В этом году распространению пожаров вызванных сжиганием прошлогодней травы способствовали и погодные условия - низкая влажность воздуха и сильные порывы ветра. Сухо и ветрено было и в первую субботу апреля, когда было зафиксировано наибольшее количество пожаров за день (в этом году) - 201 пожар.

В тот день в Латгале не удалось удержать пламя, которое от сухих стеблей травы перекинулось на здания. В результате сгорел жилой дом, две хозяйственные постройки и сарай. В ту субботу в пожарах, вызванных сжиганием сухой травы, пострадали 4 человека. В этом году, вероятнее всего, по этой причине сгорели десять домов по всей Латвии и пострадали несколько пожарных.

Шуманис вспоминает, что одним из самых трагических годов был 2006, когда по стране были зафиксированы более 7000 пожаров, вызванных сжиганием прошлогодней травы, в которых погибли шесть человек.

Больше всего пожаров подобного рода зафиксировано в округе крупных городов, рассказывает Шуманис. В свою очередь, географически – в Курземе и Видземе меньше случаев поджогов сухой травы, чем в Латгале, где больше бесхозных территорий. Например, в 2018 году, только в регионе Латгале было потушено 529 пожаров, вызванных сжиганием прошлогодней травы, в Видземе - 242, в Курземе - 253.