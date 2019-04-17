Для Роналду и "Ювентуса" Лига чемпионов закончилась. Месси вывел "Барсу" в полуфинал

Ювентус - Аякс 1:2

"Аякс" уже выбил из розыгрыша Лиги чемпионов мадридский "Реал" - бывшую команду Криштиану Роналду. В первом матче, который проходил в Амстердаме, команды обменялись голами, а это означало, что "Ювентус" устраивала даже нулевая ничья.

Несмотря на это с первых же минут итальянцы завладели инициативой и устроили прессинг ворот соперника. Ближе к середине первого тайма "Аяксу" удалось выровнять ход матча и начать создавать моменты. Правда, задора голландцам хватило до 28-й минуты, когда Роналду выпрыгнул выше всех после углового и головой вонзил мяч в сетку.

После пропущенного гола для "Аякса" по сути ничего не изменилось. Им по-прежнему нужно было забивать, что они и сделали спустя 6 минут усилиями Донни Ван Де Бека. Арбитр ещё какое-то время послушал в наушниках, что скажут помощники, но гол засчитал.

После перерыва "Аякс" устроил настоящий шквал атак на ворота соперника, в какой-то момент футболисты "Ювентуса" просто прижались в собственной штрафной и в панике начали отбиваться. Гол назревал и на 67-й минуте случился - Маттейс Де Лигт выскочил из-за спины защитника и добил мяч в сетку. Пропущенный мяч заметно усложнил задачу "Ювентусу", которому теперь необходимо было забивать дважды.

На 79-й минуте "Аякс" забил третий гол, но на счастье туринцев, арбитр отменил взятие ворот из-за положения вне игры.

"Ювентус" старался отыграться, закидывал мячи в штрафную, но они не находили адресата. "Аякс", в свою очередь, уверенно защищался, бодро контратаковал и в целом выглядел предпочтительнее.

В результате, голландцы сотворили очередную сенсацию и выбили из Лиги чемпионов "Ювентус", похоронив мечты Роналду о трофее с новой командой. Очень симпатичная команда, за которой будет невероятно интересно следить.

Барселона - Манчестер Юнайтед 3:0

В первом матче, который проходил в Англии, "Барселона" не показала какой-то феерической игры, но тем не менее одержала минимальную победу. Сегодня от каталонцев ждали большего.

"МЮ" сразу же бросился вперёд, чтобы как можно быстрее сравнять по сумме двух встреч. Уже на 2-й минуте Маркус Рэшфорд проверил на прочность перекладину ворот Тер Штегена.

На 12-й минуте Ракитич упал в штрафной "Манчестера" и арбитр назначил пенальти в ворота гостей, но посмотрев VAR, судья отменил собственное решение. В этот момент болельщики "Манчестера" выдохнули с облегчением.

Выдоха, правда, хватило на 4 минуты, так как своего "Барселона" всё-таки добилась. Счёт в матче открыл Лионель Месси, который гениально обвёл соперника, а затем точно пробил.

На то, чтобы забить второй гол, Месси понадобилось 4 минуты. Во многом аргентинцу помогла ошибка Де Хеа, но факт остаётся фактом - уже к 20-й минуте "Манчестер" мог уходить с поля, паковать чемоданы и возвращаться домой.

После перерыва гости всё-таки вышли на поле, но пропускать не перестали. На 61-й минуте суперголом отметился Филиппе Коутиньо, который идеально пробил издали.