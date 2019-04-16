В Подмосковье нашли прикованные к дереву останки пропавшего два года назад походника

По словам источника телеканала "360" в правоохранительных органах, тело 31-летнего Ивана Ключарева нашли в ночь на 15 апреля в лесу рядом с поселком Черусти.

Скелет был прикован к дереву с помощью цепи и наручников. Рядом стояла полузасыпанная листьями туристическая палатка с нетронутыми вещами походника, включая видеокамеру. Как уточняет Telegram-канал Baza, засыпанные листьями и ветками останки находились на удалении от дерева, на поверхности виднелся только череп в капюшоне.

Судя по положению тела, наручники, которыми руки трупа были сцеплены за спиной, были скреплены с несколькими длинными металлическими цепями, обмотанными вокруг дерева. Правоохранители изъяли на месте пять пар наручников, три металлические цепи и шесть навесных замков.

Мать погибшего рассказала, что он любил походы, в последний раз он отправился с палаткой в Черустинский заповедник. Ключарев останавливался обычно в одном и том же месте и даже зарыл там 300-литровую бочку для хранения продуктов. Но точные координаты его стоянки женщина не знала.

Она несколько раз нанимала поисковиков, чтобы они прочесали леса в том районе, но результатов это не принесло. 30 мая 2017 года путешественника объявили в федеральный розыск. При этом, по предварительным данным, мужчина скончался около года назад. Назначена судебно-медицинская экспертиза.