Платье дня: элегантный шик от Джеммы Скулме - с ума сойти, ей 93?
В этом году впервые в истории присуждения самой престижной награды в области визуального искусства в Латвии - премии Пурвитиса - был вручен особенный приз - за пожизненный творческий вклад. И удостоилась его прославленная художница Джемма Скулме.
На церемонии награждения обладательница высочайшей награды и потрясающе талантливая женщина выглядела невероятно элегантно, впрочем, как и всегда. Это же Джемма! И кто скажет, что ей 93 года?
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