Ср, 17.04.2019
У меня нет ощущения, что Дудь так уж моложе меня. Делает он вполне себе олдскульный продукт, по форме. От того, что там сидит Face и кроет всех матом, не от этого рождается cовременность. Леонид Парфенов

Платье дня: элегантный шик от Джеммы Скулме - с ума сойти, ей 93?
Аплодируем стоя!

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ФОТО: Publicitātes foto

В этом году впервые в истории присуждения самой престижной награды в области визуального искусства в Латвии - премии Пурвитиса - был вручен особенный приз - за пожизненный творческий вклад. И удостоилась его прославленная художница Джемма Скулме.

На церемонии награждения обладательница высочайшей награды и потрясающе талантливая женщина выглядела невероятно элегантно, впрочем, как и всегда. Это же Джемма! И кто скажет, что ей 93 года?

ФОТО: Jānis Romanovskis

ФОТО: Jānis Romanovskis

ФОТО: Jānis Romanovskis

ФОТО: Jānis Romanovskis

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