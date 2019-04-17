Виктория Боня: "У Роналду и Шейк был контракт на пять лет"

"У модели Ирины Шейк и футболиста Криштиану Роналду был самый известный пиар-роман. Говорят, что у них был контракт на 5 лет. С нынешней девушкой тоже, может быть, на пять лет. Сейчас женщины готовы на всё", - сказала Боня в разговоре с Аллой Довлатовой.

На вопрос ведущей, согласилась бы Виктория Боня на подобное, если бы от Роналду поступило такое предложение, телеведущая ответила, что не хотела бы для себя такой участи.

"Я бы хотела, чтобы у меня была полноценная семья и муж, который будет настоящим. Дело не в деньгах. Ты начинаешь жить не своей жизнью".