Ср, 17.04.2019
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Виктория Боня: "У Роналду и Шейк был контракт на пять лет"

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Ирина Шейк и Криштиану Роналду

ФОТО: AP/Scanpix

Известная российская телеведущая и модель Виктория Боня поделилась в эфире "Русского радио" поделилась мнением об отношениях португальского футболиста Криштиану Роналду с Ириной Шейк.

"У модели Ирины Шейк и футболиста Криштиану Роналду был самый известный пиар-роман. Говорят, что у них был контракт на 5 лет. С нынешней девушкой тоже, может быть, на пять лет. Сейчас женщины готовы на всё", - сказала Боня в разговоре с Аллой Довлатовой.

На вопрос ведущей, согласилась бы Виктория Боня на подобное, если бы от Роналду поступило такое предложение, телеведущая ответила, что не хотела бы для себя такой участи.

"Я бы хотела, чтобы у меня была полноценная семья и муж, который будет настоящим. Дело не в деньгах. Ты начинаешь жить не своей жизнью". 

Напомним, что Роналду и Шейк встречались с 2010 по 2015 год. В 2016 году футболист познакомился с испанской моделью Джорджиной Родригес. В 2017 году у пары родилась дочь, которую назвали Алана Мартина. Кроме неё у футболиста есть трое детей от суррогатных матерей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️❤️❤️❤️❤️

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Mis amores ❤️❤️❤️❤️

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