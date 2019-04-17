В эстонском лесу обнаружены человеческие кости

"Поскольку работа с человеческими останками не является частью их повседневной деятельности, они обратились к музею, - сказал консультант Сырвеского музея военной истории Тыну Велдре. - Во вторник мы посетили это место и обнаружили там человеческие череп, нижнюю челюстную кость, бедренные кости трех человек и много других костей".