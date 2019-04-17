Госконтролер шокирована неэффективностью системы внесемейной опеки детей

"В рабочий день, который является также учебным днем, часть детей находилась в детском доме, а не на уроках, о части детей вообще не было информации, где они находятся, а помещения, предусмотренные для проведения досуга, были закрыты", - рассказала госконтролер об увиденном в детском доме.