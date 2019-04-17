Госконтроль: интересы детей, оставшихся без попечения родителей, не соблюдаются

Министерство благосостояния поставило для политики в сфере прав семьи и детей цель - обеспечить каждому ребенку возможность жить в семье. Если это невозможно, ребенку должна быть обеспечена внесемейная опека - прежде всего у опекуна, потом в замещающей семье с приемными родителями или в порядке усыновления и лишь в последнюю очередь - в детдоме. Госконтроль подчеркивает, что такая государственная политика отвечает принципам, закрепленным международными правом и практикой.

Достичь этой цели невозможно, если не поддерживаются и не развиваются альтернативные формы опеки, и без поддержки общества.

Ревизоры понимают, что часть проблем этой сферы, влияющих сейчас на работу ответственных структур, - последствия прошлого. Большинство родителей, лишенных родительских прав, выросло в то время, когда у общества и ответственных учреждений было другое понимание о неблагоприятных для развития ребенка условиях.

Десятая часть нынешних воспитанников детдомов - подростки, которые попали в детдома в то время, когда считалось, что там обеспечиваются подходящие для их развития условия.

Однако это не оправдывает бездействие ответственных структур, подчеркивает Госконтроль.

Ревизия показала, что сиротские суды и социальные службы чаще всего начинают надзор за семьей только в том случае, когда право ребенка на полноценную опеку уже поставлено под угрозу.

Две трети самоуправлений сообщили, что анализируют, в каком количестве семей существует риск недостаточного ухода за ребенком и его воспитания, однако 75% самоуправлений признали, что не получают информацию об общем количестве живущих на их территории семей с детьми.

Ревизоры выявили по меньшей мере 15 случаев, когда своевременно не были приняты решения о прекращении права опеки.