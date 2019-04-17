Жители Эстонии рассказали, чего ждут от встречи президента с Путиным

По словам эксперта Kantar Emor Айвара Воога, эта тема была самой важной для всех социально-демографических групп кроме людей в возрасте 15-24 года. "Для них важнее всего снижение военного напряжения", - сказал он.

80 процентов неэстонцев считают наиболее важной темой экономические отношения. Среди эстонцев такого мнения придерживаются 60 процентов опрошенных. По словам Воога, неэстонцы хотят, чтобы у Эстонии с Россией были более тесные связи.

К важным темам отнесли также пограничный договор: 53 процента респондентов считают, что президенты должны поговорить на эту тему. Примечательно, что тему пограничного договора сочли важной 54 процента опрошенных эстонцев, но и среди неэстонцев таких оказалось 50 процентов.

Главные различия между эстонцами и неэстонцами проявляются прежде всего по трем темам: российская агрессия на Украине, вмешательство России в демократию западных стран и права неграждан.

Действия России на Украине считают важной темой, которую могли бы обсудить президенты, 28 процентов эстонцев и 11 процентов неэстонцев. Вмешательство в дела западных стран отметили 24 процента эстонцев, но всего четыре процента неэстонцев. В то же время тему прав неграждан сочли важной 40 процентов неэстонцев и шесть процентов эстонцев.

Если ряд экспертов считает, что Кальюлайд, возможно, не следует встречаться с Путиным, то, согласно опросу, среди населения страны так считают очень немногие. Среди эстонцев этой точки зрения придерживаются шесть процентов респондентов, а среди неэстонцев всего один процент. Отчетливо выделяются только сторонники EKRE, среди которых одна пятая считает, что эта встреча не должна происходить.

По данным Postimees, президент Керсти Кальюлайд планирует обсудить с Владимиром Путиным стремление Эстонии попасть в Совбез ООН. Также, по данным Postimees, Кальюлайд планирует обозначить позиции Европейского союза. Очевидно, на переговорах будет поднята тема территориальной целостности Украины и минских соглашений.