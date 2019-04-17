Что можно, а что ни в коем случае нельзя делать со святой водой
Освященная вода - это святыня для всего православного мира. Каждый верующий должен знать, как правильно ее использовать и что с ней делать нельзя.
Святая вода обязательно должна храниться в доме каждого православного человека. Она обладает особой силой, помогает при бедах, недугах и несчастьях. Святую воду необходимо правильно хранить, относиться к ней с глубоким уважением.
Существуют определенные правила, которые следует соблюдать при наборе освященной воды.
Емкость должна быть тщательно вымыта, а что касается количества воды, то следует набирать ее в разумных пределах.
Кроме того, чтобы святая вода не потеряла свои свойства, необходимо знать, что с ней можно делать, а что нельзя.
Что можно делать со святой водой
* Святую воду можно употреблять не только в праздники. Это дарование Господа, и ее можно пить по маленькой ложке в день, с утра, без каких-либо причин и поводов.
* Небольшое количество святой воды можно разбрызгать по каждому уголку в доме, чтобы отогнать весь негатив и нечисть, тем самым защитив свой дом от зла и бед.
* Можно поделиться освященной в храме водой с близкими, друзьями и родственниками.
* Чтобы внешняя красота с годами не уходила, можно каждое утро умываться святой водой. Она подарит свежесть лицу и сохранит молодость.
*В святую воду можно добавлять простую, тем самым освящая и ее. Это церковью не воспрещается.
* Можно и даже нужно умывать святой водой детей, чтобы они росли здоровыми и были защищены от любого зла.
Что нельзя делать со святой водой
* Святой водой ни в коем случае нельзя мыть полы, выливать ее в раковину или на улицу.
Если вдруг случилось так, что освященная вода долго стояла и испортилась, то лучше вылить ее в цветы или в любой водный источник.
* Пить святую воду из той емкости, в которую она была налита во храме, нельзя. Лучше испить ее из ложки или налить в кружку.
* Освященную в храме воду не стоит хранить на полу. Лучше всего поставить ее рядом с иконами, если они имеются в доме.
Поить животных святой водой запрещено, но если питомец заболел, то окропить его священной водой не воспрещается.
* Нельзя разбавлять святой водой чай, а также не рекомендуется добавлять ее в еду.
* Запрещается принимать ванну со святой водой.
* Продавать святую воду также нельзя, ведь таким образом можно разгневать Господа и накликать на себя беду.
Святая вода - это дар Божий, к которому необходимо относиться с уважением и с особым трепетом. Ни в коем случае не пренебрегайте святой водой и всегда помните о том, что ее свойства бесценны, отмечают специалисты dailyhoro.ru.