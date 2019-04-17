Ср, 17.04.2019
У меня нет ощущения, что Дудь так уж моложе меня. Делает он вполне себе олдскульный продукт, по форме. От того, что там сидит Face и кроет всех матом, не от этого рождается cовременность. Леонид Парфенов

Наводнения в Пакистане унесли десятки жизней; ливни продолжатся

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: AFP/SCANPIX

В результате наводнений, вызванных сильными ливнями, в Пакистане погибли минимум 50 человек, еще 150 были госпитализированы с различными травмами, пишет DPA.

Наводнения уничтожили также сотни гектаров посевов.

Большинство погибших лишились жизни в долинах у подножия гор, которые затопила стекающая с гор вода.

Больше всего наводнения затронули северо-запад Пакистана и провинцию Белуджистан, где затопленными оказались несколько городов.

В провинции Белуджистан армия и спасательные службы эвакуируют людей, которые оказались отрезанными от внешнего мира.

Эвакуации проходят и в других городах.

В свою очередь метеорологи прогнозируют, что ливни продолжатся.

Наводнения в Южной Азии обычно возникают в сезон муссонов, который продолжается с июля до конца августа.

Читать также

Актуально

За рубежом | 12:12
НАВЕРХ