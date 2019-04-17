Наводнения в Пакистане унесли десятки жизней; ливни продолжатся

Наводнения уничтожили также сотни гектаров посевов.

Большинство погибших лишились жизни в долинах у подножия гор, которые затопила стекающая с гор вода.

Больше всего наводнения затронули северо-запад Пакистана и провинцию Белуджистан, где затопленными оказались несколько городов.

В провинции Белуджистан армия и спасательные службы эвакуируют людей, которые оказались отрезанными от внешнего мира.

Эвакуации проходят и в других городах.

В свою очередь метеорологи прогнозируют, что ливни продолжатся.