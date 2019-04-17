Наводнения в Пакистане унесли десятки жизней; ливни продолжатся

В результате наводнений, вызванных сильными ливнями, в Пакистане погибли минимум 50 человек, еще 150 были госпитализированы с различными травмами, пишет DPA.
Наводнения уничтожили также сотни гектаров посевов.
Большинство погибших лишились жизни в долинах у подножия гор, которые затопила стекающая с гор вода.
Больше всего наводнения затронули северо-запад Пакистана и провинцию Белуджистан, где затопленными оказались несколько городов.
В провинции Белуджистан армия и спасательные службы эвакуируют людей, которые оказались отрезанными от внешнего мира.
Эвакуации проходят и в других городах.
В свою очередь метеорологи прогнозируют, что ливни продолжатся.
Наводнения в Южной Азии обычно возникают в сезон муссонов, который продолжается с июля до конца августа.