На восстановление собора Парижской Богоматери пожертвовали уже почти миллиард евро

На восстановление собора Парижской Богоматери уже пожертвовали почти миллиард евро, в его округе уже начали работу строители, сообщает АР.
Утром к собору доставили огромный подъемный кран, привезли деревянные строительные материалы.
Президент Франции Эммануэль Макрон в своей речи к народу вечером во вторник пообещал, что Франция восстановит собор в течение пяти лет.
Средства на восстановление памятника архитектуры пожертвовали французские и зарубежные предприниматели, компании, самоуправления, верующие и другие люди, желающие помочь в возрождении всемирно известного собора.
До этого было собрано 880 миллионов евро.
Среди жертвующих - компания Apple, предприятие Kering, косметическая группа L'Oreal.
Напомним, пожар в соборе начался вечером в понедельник. Пожарным удалось спасти 850-летнее каменное основание постройки, однако огонь уничтожил крышу и другие части собора, в том числе и 93-метровый шпиль.
В качестве причины возникновения пожара рассматривается несчастный случай.