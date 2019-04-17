На восстановление собора Парижской Богоматери пожертвовали уже почти миллиард евро

Утром к собору доставили огромный подъемный кран, привезли деревянные строительные материалы.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своей речи к народу вечером во вторник пообещал, что Франция восстановит собор в течение пяти лет.

Средства на восстановление памятника архитектуры пожертвовали французские и зарубежные предприниматели, компании, самоуправления, верующие и другие люди, желающие помочь в возрождении всемирно известного собора.

До этого было собрано 880 миллионов евро.

Среди жертвующих - компания Apple, предприятие Kering, косметическая группа L'Oreal.

Напомним, пожар в соборе начался вечером в понедельник. Пожарным удалось спасти 850-летнее каменное основание постройки, однако огонь уничтожил крышу и другие части собора, в том числе и 93-метровый шпиль.