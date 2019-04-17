До конца апреля в 20 местах Латвии можно бесплатно сдать шины

С началом второго этапа акции "Дай шинам вторую жизнь!" общества Latvijas zaļais fonds жители до 30 апреля могут сдать использованные шины в 20 местах сбора сортированных отходов по всей Латвии, сообщает агентство LETA.
По словам исполнительного директора фонда Солвейги Грисле, первый этап акции, когда жители при замене зимней резины могли оставить использованные шины в автосервисах, получил большую отзывчивость, что свидетельствует об ответственности людей к природе и желании добровольно использовать возможность оставить шины в автосервисе, а не в лесу или в канаве.
"Прогнозируем, что наибольшая активность будет именно после 15 апреля, когда любое частное лицо сможет оставить четыре шины от легкового автомобиля в местах сбора сортированных отходов по всей Латвии бесплатно. Пока что в Латвии накоплено уже более 40 000 тонн использованных шин", - отметила она.