До конца апреля в 20 местах Латвии можно бесплатно сдать шины

По словам исполнительного директора фонда Солвейги Грисле, первый этап акции, когда жители при замене зимней резины могли оставить использованные шины в автосервисах, получил большую отзывчивость, что свидетельствует об ответственности людей к природе и желании добровольно использовать возможность оставить шины в автосервисе, а не в лесу или в канаве.