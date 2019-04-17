Профсоюз работников образования пригрозил бессрочной забастовкой

Как сообщили агентству LETA в профсоюзной организации, 23 апреля ЛПРОН передаст Министерству образования и науки письмо с требованием твердых гарантий и конкретных изменений нормативных актов, устанавливающих выполнение графика повышения зарплат педагогам с 1 сентября 2019 года.

Если до 16 мая не будет найдено необходимое для выполнения графика повышения зарплат педагогам с 1 сентября 2019 года финансирование и не будут внесены поправки в правила об оплате труда педагогов, педагоги 2 сентября начнут забастовку.

Сегодня совет ЛПРОН рассмотрел несколько возможных сценариев проведения забастовки. Один из них предусматривал проведение однодневной, недельной или бессрочной забастовки в сентябре 2019 года, второй - в мае, третий - проведение забастовки в два этапа - проведение предупредительной забастовки в мае, а если она не даст результатов, то будет продолжена в сентябре.