Кубок Гагарина: ЦСКА обыграл "Авангард" и находится в шаге от трофея
В среду, 17 апреля, состоялся третий матч серии финала Кубка Гагарина, в котором ЦСКА одержал победу над "Авангардом" со счётом 2:0.
В первых двух периодах зрители не увидели голов. Счёт в матче был открыт на 44-й минуте усилиями капитана "армейцев" Сергея Андронова. На последних секундах матча шайбу в пустые ворота "Авангарда" отправил Михаил Григоренко.
Напомним, что первые два матча прошли в Москве и завершились домашней победой ЦСКА. Таким образом, ЦСКА повёл в серии со счётом 3:0. Четвёртый матч серии пройдёт в Балашихе 19 апреля.
"Авангард" не может победить ЦСКА уже на протяжении восьми матчей. В последний раз подопечные Боба Хартли побеждали москвичей 9 октября 2016 года.