Кубок Гагарина: ЦСКА обыграл "Авангард" и находится в шаге от трофея

В первых двух периодах зрители не увидели голов. Счёт в матче был открыт на 44-й минуте усилиями капитана "армейцев" Сергея Андронова. На последних секундах матча шайбу в пустые ворота "Авангарда" отправил Михаил Григоренко.

Напомним, что первые два матча прошли в Москве и завершились домашней победой ЦСКА. Таким образом, ЦСКА повёл в серии со счётом 3:0. Четвёртый матч серии пройдёт в Балашихе 19 апреля.