На следующей неделе в Риге начнут отключать отопление

Отопление будет отключено с 23 по 29 апреля.

Уже сейчас автоматизированная система отопления обеспечивает автоматическую регулировку подачи тепла в соответствии с колебаниями наружной температуры воздуха, обеспечивая комфортную температуру в квартирах.

Это означает, что автоматизированная система обеспечивает, что в летний сезон дома не отапливаются, а теплоэнергия тратится на отопление только в необходимом объеме.

Решение о прекращении отопления было принято, учитывая факт, что интенсивность отопления уже несколько недель постепенно снижается, а также то, что прогноз погоды на следующий период предусматривает повышение температуры и в ночное время.