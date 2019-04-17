На следующей неделе в Риге начнут отключать отопление

Со вторника, 23 апреля, предприятие Rīgas namu pārvaldnieks начнет отключать в многоквартирных домах отопление, сообщает агентство LETA.
Отопление будет отключено с 23 по 29 апреля.
Уже сейчас автоматизированная система отопления обеспечивает автоматическую регулировку подачи тепла в соответствии с колебаниями наружной температуры воздуха, обеспечивая комфортную температуру в квартирах.
Это означает, что автоматизированная система обеспечивает, что в летний сезон дома не отапливаются, а теплоэнергия тратится на отопление только в необходимом объеме.
Решение о прекращении отопления было принято, учитывая факт, что интенсивность отопления уже несколько недель постепенно снижается, а также то, что прогноз погоды на следующий период предусматривает повышение температуры и в ночное время.
В прошлом году первые жилые дома были отключены от отопления уже 15 марта, основываясь на общем заявлении владельцев квартир об отключении до окончания отопительного сезона. В свою очередь до 17 апреля этого года Rīgas namu pārvaldnieks ни одного такого заявления не получил.