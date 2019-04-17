Соглашение о минимальной зарплате в строительстве вступит в силу в ноябре

3 мая в издании "Латвияс Вестнесис" будет опубликовано генеральное соглашение, предусматривающее, что с 4 ноября минимальная зарплата в строительстве составит 780 евро.

Также предусмотрена 5%-ная доплата в случаях, когда работник имеет соответствующее профессиональное образование.

До среды генеральное соглашение подписали 313 предприятий. По данным 2017 года, их оборот составляет 56% общего оборота строительной отрасли. Чтобы генеральное соглашение вступило в силу, оно должно быть подписано половиной компаний. Соглашение обязательно и для тех, кто не подписал его.

Сбор подписей подрядчиков, необходимых для заключения генерального соглашения, начался 10 мая 2018 года. Параллельно Сейм рассматривал поправки к закону о труде, предусматривающие, что в отраслях, где за счет генерального соглашения значительно увеличена минимальная зарплата, оплата сверхурочных будет меньше.

Сейм утвердил эти поправки, но президент вернул их парламенту. Поправки приняты с уточнением, что минимальная зарплата в отрасли должна быть по крайней мере на 50% выше, чем установленная в стране.