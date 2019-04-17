На должность гендиректора Госслужбы охраны среды выдвинут Элиту Баклане-Ансбергу

Конкурс на должность гендиректора Государственной службы охраны среды (VVD) выиграла Элита Баклане-Ансберга, ее кандидатура и будет выдвинута на эту должность, сообщили агентству LETA в Госканцелярии.
Сегодня Баклане-Ансберга встретится с министром охраны среды и регионального развития Юрисом Пуце и представит ему свою концепцию работы ГСОС, сообщили агентству LETA в Министерстве охраны среды и регионального развития (МОСРР).
В 16.00 в VARAM на ул. Пелду, 25 состоится пресс-конференция Баклане-Ансберги.
Баклане-Ансберга шесть лет возглавляла Государственную земельную службу, затем два года руководила экономическим отделом Вентспилсской гордумы.
Конкурсная комиссия выбрала ее кандидатуру единогласно.