Ср, 17.04.2019
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На должность гендиректора Госслужбы охраны среды выдвинут Элиту Баклане-Ансбергу

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Элита Баклане-Ансберга

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Конкурс на должность гендиректора Государственной службы охраны среды (VVD) выиграла Элита Баклане-Ансберга, ее кандидатура и будет выдвинута на эту должность, сообщили агентству LETA в Госканцелярии.

Сегодня Баклане-Ансберга встретится с министром охраны среды и регионального развития Юрисом Пуце и представит ему свою концепцию работы ГСОС, сообщили агентству LETA в Министерстве охраны среды и регионального развития (МОСРР).

В 16.00 в VARAM на ул. Пелду, 25 состоится пресс-конференция Баклане-Ансберги.

Баклане-Ансберга шесть лет возглавляла Государственную земельную службу, затем два года руководила экономическим отделом Вентспилсской гордумы.

Конкурсная комиссия выбрала ее кандидатуру единогласно.

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