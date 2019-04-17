Миллер провалил допинг-тест. Бой с чемпионом мира Джошуа под угрозой срыва

Американский боксёр Джаррелл Миллер провалил допинг-тест перед запланированным боем за титул чемпиона мира против британца Энтони Джошуа, сообщает ESPN.
Бой Джошуа и Миллера запланирован на 1 июня, но в связи с положительным тестом на запрещенный эндуробол поединок находится под угрозой срыва.
Допинг-проба Джаррелла Миллера была взята 20 марта. ESPN сообщает, что теперь этот вопрос будет рассмотрен Спортивной комиссией штата Нью-Йорк, которая может лишить Миллера лицензии боксёра.
Представители обоих боксёров заявили, что несмотря ни на что продолжают подготовку к запланированному бою.
Напомним, что на счету 29-летнего Джошуа 22 победы (21 нокаутом) и ни одного поражения.
30-летний Миллер провел 24 поединка, в которых одержал 23 победы (20 нокаутом), один бой завершился вничью.