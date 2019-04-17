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DINO ZOO PASAULE – крупнейший в Прибалтике центр товаров и услуг для животных и их хозяев празднует свой день рождения, и приглашает всех любителей животных отпраздновать свой второй юбилей 27 апреля.

Во время празднования дня рождения DINO ZOO PASAULE, будут сюрпризы и развлечения для всей семьи, в том числе и для четвероногих друзей. Ведущая мероприятия – Байба Сипиниеце-Гаваре и Dj, позаботятся о хорошем настроении наших гостей. О веселье позаботится творческий союз импровизаторов “Spiediens”, который с помощью наших гостей разыграет забавные ситуации из мира животных.

Для тех, кто никогда не видел танцующих собак, будет уникальная возможность наблюдать за этим редким явлением. Во время показательных выступлений, энтузиасты танцев вместе со своим питомцами будут исполнять трюки с музыкальным сопровождением. Вид спорта - танцы с собаками зародился в восьмидесятых годах, а в Латвии стал популярен совсем недавно.

Больших и маленьких будут развлекать ходулист и мимы, которые обладают не только искусством смешить, но и моделировать животных из шариков. В DINO ZOO Momentfoto каждый сможет сфотографироваться со своими близкими или же со своими четвероногими друзьями, использовав атрибутику мира животных.

Дети приглашаются принять участие в творческих мастерских. А также будет возможность перевоплотиться в полюбившегося зверька.

Каждый владелец животного сможет получить бесплатную консультацию кинолога и ветеринарного врача. Первые сто клиентов DINO ZOO PASAULE получат в подарок медальон для своего питомца, на котором во время мероприятия бесплатно будет выгравировано имя животного и телефонный номер хозяина. В день мероприятия ветеринарные врачи из DINO ZOO KLĪNIKA бесплатно подстригут когти вашим питомцам!

Команда ресторана Riviera разработала специальное меню закусок для посетителей мероприятия. Сладкоежки смогут полакомиться вкусными, сладкими, приготовленными на месте вафлями Tatti. И чтобы день удался, DINO ZOO PASAULE всех гостей угощает сахарной ватой!



В честь дня рождения DINO ZOO PASAULE с 26 по 28 апреля на все покупки свыше 10 EUR будет скидка 20%!

Мероприятие состоится в субботу 27 апреля с 13:00 до 16:00,в DINO ZOO PASAULE, ул. Краста 52, Рига.



