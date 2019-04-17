Reuters: Браудер подал в Латвии жалобу по поводу отмывания денег через Swedbank

Шведское телевидение SVT ранее сообщило, что в период с 2010 по 2016 годы через эстонские филиалы Swedbank были проведены подозрительные сделки на общую сумму до 20 миллиардов евро.

Браудер с подобными обвинениями Swedbank ранее уже обращался в органы в Швеции и Эстонии. Он утверждает, что с 2006 по 2012 годы через счета шведских банков были отмыты 176 миллионов долларов.

Большая часть суммы - 117 миллионов долларов - были отмыты через эстонский филиал Swedbank.

Латвийским учреждениям жалоба, попавшая в распоряжение Reuters, была подана 5 апреля. В ней сказано, что через счета латвийских филиалов Swedbank были отмыты около 41 миллиона долларов.

"Мы сотрудничаем с органами во всех странах, в которых представлены, чтобы решить актуальные проблемы. Однако мы не можем комментировать отдельные случаи, на который сейчас указывает Уильям Браудер", - указала журналистам представитель банка.

В жалобе, поданной в прокуратуру Швеции и учреждение по расследованию экономических преступлений, детально описаны схемы, как через счета компаний-путышек в Swedbank перечислялись суммы в размере 175 миллионов долларов и как это связано с так называемым делом Магнитского.

В этих схемах использовались более ста счетов в эстонском Swedbank, открытых в период с 2007 по 2015 год. Многие из них открывали компании-пустышки, говорится в жалобе Браудера.

В ней также указано, что деньги, связанные с делом Магнитского, перечислялись через счета Swedbank, Danske Bank и литовского Ūkio bankas. В том числе 158 миллионов долларов были перечислены с Ūkio bankas на примерно 600 счетов Swedbank в Эстонии, Латвии и Литве, к примеру, 36 мпиллионов евро подозрительных средств получила офшорное предприятие Esterson Enterprises, у которого был банковский счет в Эстонии.

По информации Hermitage Capital, Esterson Enterprises получила 16 миллионов долларов от фирмы Altem Invest, владельцем которой считается российский предприниматель Дмитрий Клюев, которого Hermitage Capital обвиняет в организации хищения большого масштаба из госбюджета России. Министерство финансов США включило Клюева в список лиц, против которых установлены санкции согласно закону Магнитского.

Отметим, что Браудер стал известен компанией по сохранению памяти своего бывшего работника адвоката Сергея Магнитского.

Магнитский умер в декабре 2009 года после 358 дней в следственном изоляторе. Его задержали после того, как адвокат обвинил российских чиновников в коррупции в большом масштабе и расхишении бюджета России. Магницкому отказали в должной медицинской помощи, и он умер за восемь дней до того, как его должны были освободить или осудить.

В 2013 году российский суд заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов.