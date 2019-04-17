В Риге были образованы большие пробки

Вечером в Риге были образованы основательные пробки, свидетельствует информация Balticmaps.eu.
Также Rīgas satiksme сообщало, что в городе были пробки. Маршруты отдельных автобусов опаздывали до 20 минут, а троллейбусов - до 18 минут. В свою очередь, у трамваев существенных задержек не было.
Информация Balticmaps.eu гласила, что в вечером самые большие пробки на улицах Сенчу, Мукусалас, Густава Земгала, Кришьяна Валдемара, Зиепниеккална и Кулдигас, а также Виенибас, Юрмалас и Карла Улманя гатве.
Также пробки были и на некоторых мостах.