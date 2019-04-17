В Риге образовались большие пробки

Вечером в Риге образовались основательные пробки, свидетельствует информация Balticmaps.eu.
Также Rīgas satiksme сообщает, что в городе начались пробки. маршруты отдельных автобусов опаздывают до 20 минут, а троллейбусов - до 18 минут. В свою очередь, у трамваев существенных задержек нет.
Информация Balticmaps.eu свидетельствует, что в данный момент самые большие пробки на улицах Сенчу, Мукусалас, Густава Земгала, Кришьяна Валдемара, Зиепниеккална и Кулдигас, а также Виенибас, Юрмалас и Карла Улманя гатве.
Также пробки образовались на некоторых мостах.