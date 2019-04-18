Насколько вы эмоционально сильны по знаку Зодиака: очень личное обращение к каждому!
Без эмоций и переживаний нашу жизнь нельзя назвать полноценной - это просто существование. Именно эмоции делают нас теми, кто мы есть, и предсказывают, как мы будем себя вести в той или иной ситуации. На наше мышление влияет множество факторов, но управляемы мы все равно своими чувствами, потому что движимы духовной составляющей.
Слушать свое сердце - это почти всегда хорошо. Но полностью подпадать под власть чувств не стоит. Наши эмоции, особенно сильные, способны заставить забыть о главном. И в этом состоянии мы склонны делать вещи, о которых, возможно, потом жалеем.
Эмоционально сильные люди всегда знают, когда чувства стоит показать, а когда скрыть и справляться с ними самостоятельно.
Они прекрасно осведомлены о всех моментах, в которых их нервная система дает сбой, и стараются их избегать.
Астрологи считают, что во многом эмоциональная сила человека зависит от его даты рождения, от знака Зодиака. И вот с каким словами на сей счет они обращаются лично к представителям каждого знака зодиакального круга.
1. Овен
Ты всегда точно знаешь, чего хочешь, и ни за что на свете не согласишься на меньшее, и делать то, что тебе не нравится, никто тебя не заставит.
Ты не будешь терпеть несправедливость по отношению к себе из желания понравиться другим. Ты постоянно контролируешь все, особенно свое время.
Ты не станешь тратить его впустую. Ты будешь делать то, что тебе подсказывает твое сердце, без страха, что останешься ни с чем. Ты готов к неудачам заранее. Просто продолжай в том же духе - у тебя все схвачено. И никто этому не помешает.
2. Телец
Ты выстроил вокруг себя толстые стены, и на это есть причины. Ты не можешь позволить кому-то ворваться в твою жизнь и разрушить все, что тебе дорого. Ты знаешь себе цену, и очень осторожно относишься к выбору окружения.
3. Близнецы
Внутри тебя всегда праздник. Даже не праздник, а настоящая вечеринка. И никто там не ставит музыку, кроме тебя.
Ты не уважаешь тех, кто расстраивает других, заражая своей хандрой, и стараешься держаться от них подальше.
А если они все же подбираются близко, ты даешь им ясно понять, что с тобой этот номер не пройдет.
4. Рак
Ты очень любишь "идею любви", но не всегда можешь четко для себя определить, что это такое и что она для тебя значит.
Ты не раз уже оставался один на один со своим разбитым сердцем и разочарованиями, но не утратил веру в любовь и жизнерадостность.
На самом деле ты и не думал сдаваться. Именно это делает тебя таким сильным - готовность показать свою ранимость, но, несмотря ни на что, вставать снова и идти дальше с гордо поднятой головой.
5. Лев
Ты желаешь добра всему миру, каждому человеку. И стараешься сделать все, что в твоих силах, чтобы это все-таки случилось.
Ты жертвуешь, помогаешь и творишь с людьми и для людей, которые в этом нуждаются. И делаешь это все совсем не напоказ.
Это просто выражение стремлений твоего сердца.
6. Дева
Ты всегда знаешь, что жизнь - это то, что происходит с нами, пока мы заняты своими делами и строим планы. И поэтому именно ты - лучший пример того, как радоваться простым мелочам, которые случаются с нами постоянно.
Ты не слишком сильно беспокоишься о составлении списка дел и не думаешь о том, как бы максимально точно его придерживаться.
Ты просто стараешься быть счастливой, что бы ни делала.
7. Весы
Счастье - это осознанный выбор, который ты делаешь ежедневно. Потому что знаешь, что кроме тебя никто не позаботится о твоем счастье. Даже если ты немного взгрустнешь, то
все равно будешь продолжать носить эту счастливую (пусть и немного дурацкую) улыбку на лице, пока не почувствуешь себя на самом деле счастливым человеком.
8. Скорпион
Ты знаешь себе цену и не дашь ни себе, ни другим забыть, чего ты стоишь. Ты знаешь чего хочешь, что ты делаешь, и не тратишь времени на сомнения. Ты уверен в себе.
9. Стрелец
Тебе наплевать, впишешься ты в социум или нет.
Гораздо больше шансов на то, что ты будешь идти напролом даже при наличии риска осуждения со стороны большинства окружающих.
10. Козерог
Нам отведено не так уж много времени, и ты делаешь все возможное, чтобы все эти дни провести по максимуму. Ты всегда чем-то занят - вкусной едой, интересными местами для прогулки...
со стороны кажется, что тебя вообще не остановить - ты видишь массу возможностей в каждом новом дне и живешь так, будто он последний.
И именно благодаря такому подходу находишь повод для радости и счастья каждый день.
11. Водолей
Ты всегда следуешь зову сердца, делаешь только то, что тебе нравится. И это очень правильный подход к жизни.
Ты знаешь, что никому ничего не должен, и поэтому тебя ничто не останавливает в стремлении делать то, что ты хочешь, даже если тебя просят не делать этого.
12. Рыбы
Ты умело практикуешь технику "отпускать" то, что тебя гложет, потому что знаешь, что чрезмерное переживание никого еще не делало счастливым.
Тебе проще проговорить свои проблемы и вопросы с теми, кого они касаются, чем держать все в голове и постоянно об этом думать.
И это правильно - боль проще отпустить. И это достойный первый шаг к счастью, о чем ты знаешь лучше других.
Перевод статьи How Emotionally Strong Are You? This Is What Your Zodiac Says via Клубер.
Отредактиировано Русским TVNET.