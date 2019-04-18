Насколько вы эмоционально сильны по знаку Зодиака: очень личное обращение к каждому!

Слушать свое сердце - это почти всегда хорошо. Но полностью подпадать под власть чувств не стоит. Наши эмоции, особенно сильные, способны заставить забыть о главном. И в этом состоянии мы склонны делать вещи, о которых, возможно, потом жалеем.

Эмоционально сильные люди всегда знают, когда чувства стоит показать, а когда скрыть и справляться с ними самостоятельно.

Они прекрасно осведомлены о всех моментах, в которых их нервная система дает сбой, и стараются их избегать.

Астрологи считают, что во многом эмоциональная сила человека зависит от его даты рождения, от знака Зодиака. И вот с каким словами на сей счет они обращаются лично к представителям каждого знака зодиакального круга.

1. Овен

Ты всегда точно знаешь, чего хочешь, и ни за что на свете не согласишься на меньшее, и делать то, что тебе не нравится, никто тебя не заставит.

Ты не будешь терпеть несправедливость по отношению к себе из желания понравиться другим. Ты постоянно контролируешь все, особенно свое время.

Ты не станешь тратить его впустую. Ты будешь делать то, что тебе подсказывает твое сердце, без страха, что останешься ни с чем. Ты готов к неудачам заранее. Просто продолжай в том же духе - у тебя все схвачено. И никто этому не помешает.

2. Телец

Ты выстроил вокруг себя толстые стены, и на это есть причины. Ты не можешь позволить кому-то ворваться в твою жизнь и разрушить все, что тебе дорого. Ты знаешь себе цену, и очень осторожно относишься к выбору окружения.

3. Близнецы

Внутри тебя всегда праздник. Даже не праздник, а настоящая вечеринка. И никто там не ставит музыку, кроме тебя.

Ты не уважаешь тех, кто расстраивает других, заражая своей хандрой, и стараешься держаться от них подальше.

А если они все же подбираются близко, ты даешь им ясно понять, что с тобой этот номер не пройдет.

4. Рак

Ты очень любишь "идею любви", но не всегда можешь четко для себя определить, что это такое и что она для тебя значит.

Ты не раз уже оставался один на один со своим разбитым сердцем и разочарованиями, но не утратил веру в любовь и жизнерадостность.

На самом деле ты и не думал сдаваться. Именно это делает тебя таким сильным - готовность показать свою ранимость, но, несмотря ни на что, вставать снова и идти дальше с гордо поднятой головой.

5. Лев

Ты желаешь добра всему миру, каждому человеку. И стараешься сделать все, что в твоих силах, чтобы это все-таки случилось.