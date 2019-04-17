Прибыль Latvenergo в прошлом году составила 212,733 млн евро

На размер прибыли Latvenergo в 2018 году значительно повлияли дивиденды, полученные от дочерних предприятий, которые составили 177,646 млн евро.

Концерн Latvenergo в прошлом году работал с оборотом 878,008 млн евро, что на 5,1% меньше, чем в 2017 году, а прибыль концерна упала в 4,2 раза и составила 75,955 млн евро.

Как отмечают представители компании, в 2018 году на рынок электроэнергии повлияла жаркая и сухая погода в Европе, которая привела к неожиданному росту цен на электроэнергию. В этих условиях концерн удачно использовал диверсификацию своих производств и произвел на ТЭЦ самое большое количество электроэнергии с 1990 года.

Также на результаты работы концерна повлияло уменьшение на 44% выработки Даугавских ГЭС из-за низкого уровня воды, а также решение Latvenergo отказаться в дальнейшем от получения 75% ежегодных платежей за мощность.