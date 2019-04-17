Прибыль Latvenergo в прошлом году составила 212,733 млн евро

Аудированный оборот Latvenergo в прошлом году составил 435,199 млн евро, что на 12,7% меньше, чем годом ранее, а прибыль выросла на 41% и составила 212,733 млн евро, свидетельствует информация, которую предприятие предоставило бирже Nasdaq Riga.
На размер прибыли Latvenergo в 2018 году значительно повлияли дивиденды, полученные от дочерних предприятий, которые составили 177,646 млн евро.
Концерн Latvenergo в прошлом году работал с оборотом 878,008 млн евро, что на 5,1% меньше, чем в 2017 году, а прибыль концерна упала в 4,2 раза и составила 75,955 млн евро.
Как отмечают представители компании, в 2018 году на рынок электроэнергии повлияла жаркая и сухая погода в Европе, которая привела к неожиданному росту цен на электроэнергию. В этих условиях концерн удачно использовал диверсификацию своих производств и произвел на ТЭЦ самое большое количество электроэнергии с 1990 года.
Также на результаты работы концерна повлияло уменьшение на 44% выработки Даугавских ГЭС из-за низкого уровня воды, а также решение Latvenergo отказаться в дальнейшем от получения 75% ежегодных платежей за мощность.
Розничным клиентам в Балтии в 2018 году продано семь тераватт-часов электроэнергии - примерно столько же, сколько годом ранее, в том числе в Латвии продано 4,4 тераватт-часов, в Литве - 1,6 и в Эстонии - 0,9 тераватт-часов.