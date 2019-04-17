Мужчина воровал, чтобы опохмелиться. Возбуждено уголовное дело

Мужчина сложил в мешок более десяти бутылок и не заплатив, отправился к выходу.

Полицейский - очевидец, видя эту ситуацию, сразу же проинформировал продавца о том, что случилась кража, а затем отправился вслед за вором. Полицейский также позвонил 110 и сообщил о местонахождении вора.

Через несколько минут после случившегося, на место прибыли сотрудники полиции, которые задержали вора.

Задержанный был доставлен обратно на заправку, где отдал украденное. Виновный оправдывался тем, что он хотел опохмелиться, потому воровал.