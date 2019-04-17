В Риге на улице Дзирциема горела квартира

Портал TVNET узнал, что около 20:51 Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов о том, что на улице Дзирциема в Риге вспыхнул пожар на балконе многоквартирного дома. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что на шестом этаже открытым пламенем горит балкон.