В Риге на улице Дзирциема вспыхнул пожар
В среду вечером в Риге возник пожар на улице Дзирциема.
По словам очевидцев, в многоквартирном доме горит квартира.
Портал TVNET узнал, что около 20:51 Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов о том, что на улице Дзирциема в Риге вспыхнул пожар на балконе многоквартирного дома. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что на шестом этаже открытым пламенем горит балкон.
Сотрудники пожарно-спасательной службы эвакуировали 50 человек. В 21: 13 пожар был локализован.
В данный момент работы по тушению пожара продолжаются.