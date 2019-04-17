Ср, 17.04.2019
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В Риге на улице Дзирциема вспыхнул пожар
Эвакуировано 50 человек

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ФОТО: Aculiecinieks

В среду вечером в Риге возник пожар на улице Дзирциема.

По словам очевидцев, в многоквартирном доме горит квартира.

Портал TVNET узнал, что около 20:51 Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов о том, что на улице Дзирциема в Риге вспыхнул пожар на балконе многоквартирного дома. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что на шестом этаже открытым пламенем горит балкон.

Сотрудники пожарно-спасательной службы эвакуировали 50 человек. В 21: 13 пожар был локализован.

В данный момент работы по тушению пожара продолжаются.

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