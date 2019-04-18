"Тоттенхэм" и "Сити" выдали настоящий триллер. "Ливерпуль" вышел в полуфинал

В среду, 17 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, в которых "Ливерпуль" во второй раз уверенно обыграл "Порту", а "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" выдали один из самых зрелищных матчей за всю историю главного клубного турнира Европы.
Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:3
В первом матче "Сити" минимально уступил "Тоттенхэму" (1:0), поэтому команда Пепа Гвардиола хотела быстро отыграть эту разницу. И у них это получилось. Уже на 4-й минуте Рахим Стерлинг вывел "горожан" вперёд и сравнял счёт по сумме двух встреч.
Радость "Сити" была недолгой, так как 3 минуты спустя Сон Хын Мин сравнял, а ещё три минуты спустя - оформил дубль. В это сложно поверить, но хозяева минуту спустя смогли сравнять счёт благодаря голу Бернарду Силвы. Итак, к 11-й минуте зрители увидели четыре забитых мяча и счёт 2:2 на табло.
После сумасшедшего начала, команды немного успокоились... аж до 21-й минуты, когда Стерлинг оформил дубль и вывел "Сити" вперёд - 3:2.
В оставшееся время первого тайма игра выровнялась и преимуществом владели то одни, то другие. До перерыва зрители больше голов не увидели, но учитывая, каким получилось начало - командам можно простить всё.
📺 😅#UCL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/ISe99ZoVui— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 17, 2019
После перерыва футболисты "Сити" ринулись на ворота Льориса, так как им необходимо было побеждать с разницей в два мяча. В первые 10 минут второго тайма отличные моменты были у Стерлинга и Кевина Де Брёйне, но оба раза гостей спас французский вратарь.
На 59-й минуте "Сити" всё-таки удалось добиться своего - де Брёйне оттянул на себя защитников, выдал пас на Серхио Агуэро, который расстрелял ворота Льориса.
Счёт 4:2 уже выводил "Сити" в полуфинал, но на 73-й минуте Фернандо Льоренте бедром замкнул подачу с углового и в очередной раз вернул матчу интригу.
Казалось, что матч настолько перенасыщен событиями, что больше ничего уже не может произойти, но не тут-то было - на третьей компенсированной минуте Стерлинг делает хет-трик, трибуны ликуют, Гвардиола бегает вдоль бровки, радостно размахивая руками от того, что уже "Сити" в полуфинале...
Только после видеоповтора становится понятно, что не всё так просто. В момент передачи на Агуэро, аргентинец находился в положении вне игры. Арбитр получает подсказку в ухо и отменяет взятие ворот. "Тоттенхэм" проиграл, но всё же вышел в полуфинал. Какая-то фантастика! В следующем раунде им предстоит встреча с "Аяксом".
🙌 WHAT A NIGHT! 🙌— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 17, 2019
We're @ChampionsLeague semi-finalists! #UCL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/V90M3MY9KP
Порту - Ливерпуль 1:4
В параллельном матче события развивались куда более спокойно. Англичане в первом матче одержали уверенную победу (2:0), поэтому в Португалии им не за чем было бегать сломя голову.
Хозяева большую часть тайма провели в атаках и создавали полумоменты, но забить удалось футболистам в красном. На 26-й минуте сенегалец Садио Мане в подкате замкнул прострел Мохаммеда Салаха и практически похоронил надежды "Порту" на полуфинал.
Старый добрый Пепе 😉#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/kTIyhHCx5k— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) April 17, 2019
После перерыва игра особо не изменилась - "Порту" по-прежнему пытался что-то сотворить на острие, а "Ливерпуль" вяло доигрывал этот матч. На 65-й минуте Салах после передачи Мане забил второй гол в ворота хозяев, но спустя четыре минуты Эдер Милитао один мяч отыграл.
Несмотря на гол Милитао, вряд ли кто-то хоть на секунду поверил в то, что "Порту" сможет пробиться в следующий раунд, а если такие и были, то на 77-й минуте Фирмино и на 84-й Ван Дейк сняли все вопросы. "Ливерпуль" уверенно идёт дальше, где их ждёт "Барселона".