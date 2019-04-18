Иранская боксёрша боится возвращаться на родину. Ей грозит арест

24-летняя спортсменка тренируется во Франции, где получила лицензию боксёра. В минувшую субботу она провела свой первый любительский бой и одержала победу.

На этой неделе Кадем вместе со своим тренером планировали вернуться в Тегеран. Правда, спортсменка боится лететь домой, так как считает, что её обвинят в нарушении исламского кодекса одежды. На ринг она вышла в шортах и майке, а этого иранским женщинам делать нельзя.

Садаф Кадем ФОТО: Reuters/ScanPix

Свой первый бой Кадем провела в зелёной майке, красных шортах с белой резинкой. Таким образом её форма символизировала флаг Ирана.

В тот момент, когда Кадем вместе со своим тренером направлялась в аэропорт Шарля-де-Голля в Париже, она получила сообщение, что в Иране выдан запрос на её арест.

"Я провела официальный бой во Франции, но я была в шортах и майке, так как это принято во всём мире, но нарушила закон своей страны. Я не надела хиджаб, меня тренирует мужчина - есть люди, которые этого не понимают", - сказала боксёрша журналу L'Equipe.

Агентство Reuters сообщает, что представитель иранского посольства в Париже отказался комментировать, будет ли Кадем арестована после возвращения на родину.

Садаф Кадем ФОТО: Reuters/ScanPix

Федерация бокса Ирана заявила, что никогда не организовывала женских боев и не отвечает за отдельных боксёрш. Тем не менее представители федерации отметили, что спортсменам необходимо учитывать исламский кодекс одежды.