Чт, 18.04.2019
Примерно в 10 лет мне папа подарил боксёрские перчатки, но в это время я играл в баскетбол, и у меня даже не было мыслей, чтобы стать боксёром. Каспар Камбала

Иранская боксёрша боится возвращаться на родину. Ей грозит арест

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Садаф Кадем

ФОТО: Reuters/ScanPix

Иранская боксёрша Садаф Кадем стала первой представительницей этого вида спорта в своей стране. Недавно она провела свой первый бой за пределами Ирана, но сейчас боится возвращаться из Франции домой, так как её могут арестовать. Об этом сообщает ВВС.

24-летняя спортсменка тренируется во Франции, где получила лицензию боксёра. В минувшую субботу она провела свой первый любительский бой и одержала победу.

На этой неделе Кадем вместе со своим тренером планировали вернуться в Тегеран. Правда, спортсменка боится лететь домой, так как считает, что её обвинят в нарушении исламского кодекса одежды. На ринг она вышла в шортах и майке, а этого иранским женщинам делать нельзя.

Садаф Кадем

ФОТО: Reuters/ScanPix

Свой первый бой Кадем провела в зелёной майке, красных шортах с белой резинкой. Таким образом её форма символизировала флаг Ирана.

В тот момент, когда Кадем вместе со своим тренером направлялась в аэропорт Шарля-де-Голля в Париже, она получила сообщение, что в Иране выдан запрос на её арест.

"Я провела официальный бой во Франции, но я была в шортах и майке, так как это принято во всём мире, но нарушила закон своей страны. Я не надела хиджаб, меня тренирует мужчина - есть люди, которые этого не понимают", - сказала боксёрша журналу L'Equipe. 

Агентство Reuters сообщает, что представитель иранского посольства в Париже отказался комментировать, будет ли Кадем арестована после возвращения на родину.

Садаф Кадем

ФОТО: Reuters/ScanPix

Федерация бокса Ирана заявила, что никогда не организовывала женских боев и не отвечает за отдельных боксёрш. Тем не менее представители федерации отметили, что спортсменам необходимо учитывать исламский кодекс одежды.

Согласно иранским законам, женщинам, которые старше 9 лет и появляются в общественных местах без покрытия головы, грозит арест от 10 дней до 2 месяцев или денежный штраф.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ